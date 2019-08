Rector Sánchez rechaza criticas por la creación de un centro de estudios contra abuso sexual: no es "un lavado de imagen"

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió a las críticas que ha recibido tras firmar el convenio con la Fundación para la Confianza, con el objetivo de crear el Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana (CUIDA), un centro que estudiará los casos de abuso sexual.

Sobre esto, el rector dijo que "a mí no me asustan para nada las críticas de sectores extremos de un lado y del otro, solo me dicen que vamos por un buen camino y con la convicción que tenemos vamos a seguir trabajando en ello”.

Sánchez sostuvo, en entrevista con radio Duna, que “creo que el aporte que está dando la Universidad Católica y el avance que estamos haciendo es significativamente importante para el país”.

Una de las críticas que se repiten es que este convenio es un lavado de imagen. Ante esto, el rector lo descarta porque "nosotros llevamos casi un año trabajando directamente con la Fundación para la Confianza buscando acuerdos. La fundación tiene sus objetivos, nosotros también. En nuestro país tenemos que buscar puntos de acuerdo. Si buscamos los puntos que nos desunen nos vamos a paralizar y no vamos a poder avanzar”.

“Dentro de la Iglesia Católica se han cometido estos crímenes, estas situaciones abominables. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, hemos condenado todo este tipo de abusos y como institución que forma parte de la iglesia lo estamos haciendo”, aseveró el rector de la PUC.

"No nos estamos desmarcando de lo que ha ocurrido, pero estamos diciendo que la Universidad Católica, que es parte de la Iglesia Católica, tiene que comandar y liderar desde el punto de vista de la Iglesia una salida común con otras instituciones de la sociedad”, enfatizó.