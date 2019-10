Evasiones masivas: los llamados de Chile Vamos al Gobierno para no eludir el reclamo de fondo de la protesta

Las evasiones masivas en el Metro esta semana han dejado descolocada a La Moneda. Hasta ahora, la fórmula lanzada por el Ejecutivo para solucionar la crisis sólo es la eventual aplicación de la ley de seguridad del Estado contra los responsables, como lo expresó esta mañana el Presidente de la República Sebastián Piñera, y se han cerrado a una eventual revisión del alza de los pasajes que detonó las movilizaciones, como lo dejó en claro la ministra de Transportes Gloria Hutt. Sin embargo, desde la oposición aumentan las declaraciones a favor de las protestas y desde el oficialismo ya surgen voces pidiendo ir al fondo del tema.

En el bando de Chile Vamos, si bien hay una condena a los hechos de vandalismo y destrucción registrado en los últimos días –que han dejado daños en torno a los 500 millones de pesos según la estimación de Metro- piden al Ejecutivo no mirar el tema solo en términos de seguridad.

Para el senador RN Francisco Chahuan, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, “es urgente cambiar la forma es que se establecen las alzas en el transporte, porque no se incluye el factor social en la fórmula. Pero también es necesario sancionar la violencia y destrucción”.

Manuel José Ossandón, senador RN por la Metropolitana, apuntó por su parte que la tarea es doble. “Si gobernamos para todos los chilenos debemos oír el fondo de estas protestas y castigar con dureza a quienes creen que haciendo daño, rompiendo, lograrán su objetivo. Tarea doble y relevante. Si no logramos ambas, será gratis destruir nuestro país”.

Sin embargo, pese a los llamados, la estrategia del Gobierno fue ratificada a mediodía por el ministro del Interior Andrés Chadwick, quien insistió en la aplicación de Ley de Seguridad del Estado. “Estamos en la recopilación de las evidencias para que la querella vaya directamente” contra los responsables, dijo. También catalogó a los responsables como “vándalos y delincuentes” que “solo le causan daño a la gente que más trabaja y eso es lo que más indigna”.

Tras su anuncio, los incidentes han ido in crescendo en diversos puntos porque el Metro comunicó a las 14:51 hrs. la suspensión total de las líneas 1 y 2. “L1 y #L2 suspendidas con estaciones cerradas y sin servicio de trenes por desmanes causados por manifestantes que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores”, comunicó la empresa en Twitter..

La propuesta del Frente Amplio

La invocación de la Ley de Seguridad del Estado ha sido uno de los puntos claves de la discusión. Una de las primeras en pronunciarse fue la ex precandidata presidencial Beatriz Sánchez quien entró al ruedo pidiendo al Gobierno abrirse a una solución más allá del tema de la seguridad. "Presidente, ¿no será el momento de dialogar con su gabinete, de escuchar a la gente, de buscar soluciones, y de echar pie atrás con el alza al transporte?”.

En concreto, en el Frente Amplio pidieron no criminalizar protestas, revocar el alza de tarifa del Metro, y buscar soluciones. “Queremos ser muy claros en que la criminalización de la protesta no es la forma para llegar a una solución, invocar la Ley de Seguridad del Estado es un error profundo. Quienes se han movilizado no son delincuentes, están pidiendo una respuesta frente al alza del costo de la vida y los bajos salarios y nosotros queremos ponernos del lado de la gente, por eso insistimos en que se tiene que retrotraer esta alza y convocar a un dialogo para tener un nuevo mecanismo de fijación de los precios del transporte público”, dijo el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.

Gonzalo Winter, diputado del mismo partido, aseguró que “en el Gobierno, son campeones para pedir empatía y compasión a los evasores de impuestos y ahora, cuando los jóvenes ven que a sus padres les suben la luz, les suben el metro y les suben el arriendo, lo único que el gobierno ofrece son dos cosas: levantarse más temprano y palos, creemos que el gobierno lo que tiene que hacer es tomar la conducción del país y llevar a un diálogo”.

“Diálogo y no fuerza”

En la ex Nueva Mayoría también emplazaron al Gobierno. Desde el Partido Socialista, su presidente, Álvaro Elizalde, pidió al “Presidente Piñera a enfrentar este episodio con diálogo y no con fuerza. Nadie avala los destrozos, pero hay un malestar de fondo del que hay que hacerse cargo, la sensación de que la clase media y los más vulnerables terminan siempre soportando todas las cargas del sistema”.

A su turno, la senadora DC Ximena Rincón por alza en el transporte dijo que “entiendo totalmente el malestar de la ciudadanía y de los jóvenes”.

“El Gobierno tiene una ignorancia completa de lo que la ciudadanía está viviendo, sube el pasaje del transporte. Suben las cuentas de la luz. Y no es capaz de reflexionar y revisar los procedimientos, la normativa, y los reglamentos”, afirmó.

“La ciudadanía revela ese malestar. Por lo mismo, el Gobierno debe hacerse cargo. Y hacerse cargo no es poner más carabineros, es asumir que hay un problema. Y con lo recaudado en materia de impuestos asumir los desafíos que la ciudadanía requiere”, concluyó.

Desde la Bancada de diputados del Partido Comunista se emitió una declaración de respaldo a las llamadas “evasiones masivas”, las que catalogaron como “acciones legítimas de desobediencia civil, una expresión de reclamo acumulado ante el aumento continuo del precio de los servicios básicos, que han encarecido el costo de la vida especialmente en los sectores más vulnerables”.

Luego, piden derechamente revocar el aumento de la tarifa del Metro, “que castiga a millones de personas”. “Lamentamos que el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros tengan como única respuesta la represión hacia las movilizaciones y la burla por sus demandas sociales, tal como lo hiciera el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en declaraciones que evidencian el nulo vínculo con la realidad social que viven chilenos y chilenas”.

Asimismo, “rechazamos la criminalización y el uso de la violencia por parte de Carabineros hacia trabajadores y estudiantes que usan el transporte público, como así también rechazamos la idea de invocar Ley de Seguridad del Estado”.

“Tratar de delincuentes a estudiantes y trabajadores cansados por las alzas, es una provocación inaceptable que amenaza el ejercicio del derecho de reunión y libertad de expresión”.