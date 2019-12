Golpe mortal al piñerismo: Senado aprobó acusación constitucional contra Chadwick por su responsabilidad política en violaciones a los DD.HH. y el estado de emergencia

Por 23 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó ambos capítulos de la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, lo que representa un golpe mortal al piñerismo al dejar fuera de la vida pública por los próximos cinco años al ex hombre fuerte de las dos administraciones de Sebastián Piñera y primo del Mandatario.

Pese a las gestiones del oficialismo, y los resquicios de última hora de la defensa del acusado, no hubo sorpresas. La oposición votó alineada e hizo valer su mayoría, aprobando tanto el capítulo 1 que lo acusa de haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de DD.HH. y no haber mantenido el orden público nacional, y también el capítulo 2 que lo acusa de incumplir la Constitución al declarar estado de emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura.

Tras la votación, un Andrés Chadwick visiblemente afectado se refirió al resultado adverso. “Quisiera reiterar mi inocencia (…) es una acusación constitucional injusta, infundada y politizada”, dijo flanqueado por ministros, senadores y diputados del oficialismo.

También dio un especial agradecimiento al Presidente Sebastián Piñera, quien enfrenta mañana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados que le imputa responsabilidad al Mandatario en las violaciones a los Derechos Humanos generalizadas contra la población desde el 18 de octubre. Se trata de una votación con pronóstico reservado, y que representa otro hito que puede marcar a fuego lo que resta de la administración de Chile Vamos.

Oposición alineada

Si bien el Gobierno y el oficialismo apostaban a conseguir algún voto de la oposición para conseguir el fracaso del libelo en el Senado, desde temprano quedó en claro que la ex Nueva Mayoría no haría esta vez concesiones. Pese a los lazos políticos y personales que varios de los parlamentarios han tejido por largo tiempo con el dos veces ministro del Interior, a la hora de pronunciarse sobre el libelo nadie se salió del libreto.

La bancada del Partido Socialista estuvo cien por ciento alineada, y algunos de los que estaban en duda como José Miguel Insulza o Juan Pablo Letelier fueron enfáticos en que apoyarían la acción. Siendo las 20.50 horas de este miércoles se dio inicio en el Senado a la votación, pero minutos antes, el otrora secretario de Estado -quien fue acompañado por su abogado Luis Hermosilla, el comité político de La Moneda en pleno y otros ex colegas del gabinete piñerista- ya intuía el resultado. Con el voto a favor del senador Alfonso de Urresti (PS), la oposición alcanzaba los 22 votos necesarios para sacar adelante el libelo.

La apuesta del oficialismo era que al menos fuera rechazado el capítulo 1, el relativo a las violaciones de los derechos humanos, pero en definitiva el resultado le fue adverso al exjefe de gabinete también en este punto.

Precisamente este fue uno de los tópicos que más complica al exministro, y al Gobierno de Sebastián Piñera en su conjunto. De ahí que Chadwick fuera especialmente enfático en sus palabras finales en volver a deslindar responsabilidades en ese punto. “Lamento muy profundamente los fallecidos, los heridos, quienes han resultado abusados en sus DDHH y quienes han sido víctimas de la violencia (…) En todo mi ejercicio como ministro, si de algo me he preocupado es precisamente que el orden público sea una realidad y sean respetados los DDHH”, comentó.

Jugada fallida

Además, en un resquicio de último minuto, la defensa del acusado, representado por el abogado Luis Hermosilla, ingresó un escrito ante la secretaría de la Cámara Alta. En un documento de siete páginas, el profesional impugnó la ausencia de cuatro senadores en sesión de ayer (Guido Girardi (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD), Felipe Kast (Evópoli) y Ximena Órdenes (PPD), señalando que ello vulneraba el debido proceso.

El punto fue sacado a colación en el debate por el senador RN Francisco Chahuán, quien pidió explicaciones a la presidencia del Senado si los senadores ausentes podían votar. Sin embargo, tras consultar al secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, el punto fue rechazado, quedando la vía libre para la votación que dejó a Chadwick en definitiva inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.