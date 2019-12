Piñera suma otro problema: oposición reúne firmas para solicitar comisión investigadora por platas a paraísos fiscales

El Presidente Sebastián Piñera tendrá una dura jornada en la Cámara de Diputados este jueves. No sólo porque mañana se votará la acusación constitucional presentada en su contra por su actuación durante el estallido social, sino también porque esa misma jornada, antes de comenzar esa crucial sesión, los parlamentarios deberán votar la conformación de una comisión investigadora por el millonario traspaso de las platas de la familia Piñera Morel a paraísos fiscales.

Esta mañana, se presentaron las 65 firmas de apoyo de todas las bancadas de la oposición para pedir la instalación de una comisión que investigue esta evasión, que vuelve a poner en la palestra la relación entre política y negocios que ha sido habitual en la historia pública del Mandatario.

De acuerdo a la solicitud ingresada por los parlamentarios, “resulta de extrema gravedad que una empresa controlada por el Presidente de la República y su familia transfiera capital a empresas en paraísos fiscales con la consecuente pérdida de ingresos al fisco ya que el propio Presidente de la República afirmó que: ​“los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley o la moral como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico, del crimen organizado o muchas veces se usan para evadir impuestos”, recordando una declaración realizada por el propio Mandatario en 2016.

Según el diputado comunista Daniel Núñez, el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos es “escandaloso”. “Tenemos una serie de movimientos multimillonarios que hace Piñera, absolutamente irregulares, que busca eludir, evadir el pago de impuestos, teniendo un trato privilegiado del Estado que es indudable, por esta condonación de multa e intereses”, afirmó.

Además, el parlamentario por Coquimbo acusó que se está en presencia de un evidente conflicto de interés. “A mí me tocó votar este año la reforma tributaria en que había medidas tendientes a relativizar la definición de paraísos fiscales para justamente acrecentar este tipo de movimientos. Incluso, rechazamos una norma que establecía que cuando se creaba una sociedad en el exterior por hijos o nietos de multimillonarios, no se pagaba impuestos si había transferencia a estas sociedades en el extranjero. Por lo tanto, Piñera, lo que intentó hacer fue hacer una ley como un traje a la medida para no pagar impuestos de su multimillonaria fortuna”.

El mandato de la Comisión Especial Investigadora buscará conocer las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cualquier otro organismo con competencias relacionadas con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones Ltda. y Bancard Investment o cualquier otra empresa con domicilio en paraísos fiscales, además de la existencia de eventuales conflictos de interés de autoridades de gobierno producto de dichas operaciones entre los años 2015 – 2019.

Las movidas de Piñera

Tras dejar su primer mandato presidencial, Sebastián Piñera Echenique reformuló su grupo empresarial y traspasó más de US$500 millones a sociedades de sus hijos en dos destinos claros: Islas Vírgenes Británicas (IVB) y Luxemburgo, ambos considerados paraísos tributarios según el Servicio de Impuestos Internos.

Pero los traspasos no fueron hechos como lo establece la ley, por lo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una fiscalización en su contra y detectó irregularidades en una operación de financiamiento a sus hijos y el no pago de impuestos por la misma durante dos años, impuestos que incluyó -durante su segundo mandato presidencial- una condonación de las multas por parte del Estado, reveló un reportaje de El Desconcierto.

Según consta en el documento ingresado por los diputados que solicitan la comisión investigadora , el año 2015 se realizó “una transferencia por parte de Bancard Inversiones Limitada, empresa controlada por el entonces candidato a la presidencia de la República Sebastián Piñera y su familia, de US 96 millones a la empresa relacionada Bancard Investment con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países considerados paraísos fiscales”.

La solicitud también detalla que “esta operación fue fiscalizada por el Servicio de Impuestos Internos, que determinó la existencia de una transgresión a las normas de la Ley de Impuesto a la Renta, que implicó el no pago de impuestos entre los años 2016 y 2017”.

De acuerdo a los antecedentes que sustentan la petición de la comisión investigadora, se afirma “que en el mismo periodo, la misma empresa Bancard Inversiones transfirió otros U$ 400 millones a empresas relacionadas en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, operaciones en donde no existe constancia del pago de impuestos o de fiscalización por parte del SII”.