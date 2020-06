El llamado de atención de Desbordes al Gobierno tras portazo al CAE: “Si la gente entiende que está 'mal pelado el chancho' nos puede salir caro”

“Si la gente entiende que está 'mal pelado el chancho', por Dios que nos puede salir caro". Esta fue la advertencia del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, luego del portazo recibido desde el Gobierno a su propuesta de incluir la condonación de las deudas del CAE en el marco de las tratativas del acuerdo nacional que lidera el ministro de Hacienda Ignacio Briones.

"Aquí lo técnico es muy importante, sacar bien las cuentas, ver cuánto podemos gastar, pero cuidado que lo simbólico es tan importante como lo técnico”, dijo el timonel RN, quien no está solo en su petición.

De hecho, parlamentarios de su sector, como el senador RN Francisco Chahuán y el diputado UDI Jaime Bellolio se plegaron a discutir su propuesta. “Esperamos que efectivamente el Gobierno entienda que hacerse cargo de estas temáticas es esencial para generar un nuevo clima en el país”, sostuvo Chahuán. En tanto, Bellolio sostuvo que es una idea que “hay que mirarla y evaluarla, no decir altiro que no”, dijo a Radio Infinita.

Entrevistado en Radio Cooperativa, Desbordes insistió en su propuesta de condonar el CAE, señalando que “no siento que esté afuera de la discusión, al menos que se le dé una vuelta al punto y se miren las cifras, se tenga un poquito más de conexión con la realidad”, porque “basta abrir el diario para darse cuenta que se disparó la morosidad (del CAE) porque la gente se quedó sin pega”.

En este contexto, Desbordes remarcó que, más que concentrarse en aspectos técnicos, también el Gobierno debe desplegar una visión política, sobre todo considerando que se está en un escenario donde “la presión social aumenta, hay gente que ahora está pasando hambre. Hay gente que está sin trabajo (…), hay una gran clase media donde hay muchos temores y uno de esos temores es que gente que se sentía instalada en la clase media retrocediera y eso es lo que estamos viendo hoy día (...). No estoy vaticinando un estallido social, esa es la realidad”.

En su argumentación, Desbordes volvió a enrostrar al Gobierno y el oficialismo por su foco en las grandes empresas, en desmedro de otros sectores. “Algunos en mi sector, al mismo tiempo que me dicen que esto (del CAE) no, dicen que le entreguemos harta plata a LAN y no le pidamos a cambio acciones, porque sería espantoso que el Estado se meta en la propiedad, dicen", indicó.

En ese contexto salió en su respaldo el senador Chahuán, bajo el argumento de que “un gran acuerdo nacional debería incorporar algunos elementos básicos, como la condonación del CAE y de las deudas estudiantiles. Eso es clave, afectan a cerca de un millón de estudiantes, solo el CAE afecta a cerca de 800 mil estudiantes que tienen una pesada carga de la cual hay que hacerse cargo. Por eso creo que las palabras del ministro Briones, dando un portazo a cualquier conversación respecto de esta materia, sí es compleja. Por eso, hacemos el llamado al Gobierno, sin populismo pero con responsabilidad, y entienda claramente que se requiere buscar las alternativas”.

De acuerdo al Instituto Libertad, relacionado con RN, la iniciativa propuesta costaría alrededor de $524.445 millones, y la condonación de intereses de quienes no hubiesen logrado acceder a la gratuidad otros $244.542 millones.

La postura de Sichel

En el debate también intervino el ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel. Entrevistado en Radio Universo, el secretario de Estado dijo que “me carga vetar temas per se”, aunque subrayó que “de olfato inicial, me parece que no va en el sentido de lo conversado de transferencias directas a las personas, pero si se demuestra que tiene que ver con los ingresos de las personas en el corto plazo, puede ser parte de la conversación (…), vale la conversación, vale que se presente y vale que se postule y veamos si se avanza o no”.

En este plano, aseguró que el tema tiene posibilidades de ser analizado en el marco del acuerdo nacional. “Lo veremos en la mesa y si se enmarca dentro de estas tres cosas puede ser parte de la conversación", dijo, aludiendo a que el filtro será si se ajusta de los ejes de protección social, reactivación económica y estrategia fiscal definidos por el Gobierno como los nudos del referido acuerdo, añadió.

Sichel complementó la idea, señalando que “no hay vetos iniciales (…), pero ojalá las medidas le metan plata al bolsillo de las personas, la discusión concreta se debe ver en el marco del acuerdo”.