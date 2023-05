Alberto Undurraga y pacto Todo por Chile: ‘‘El desafío principal son las próximas municipales’’

El presidente de la Democracia Cristiana (DC) ha recorrido el país apoyando a los candidatos a Consejeros Constitucionales del pacto Todo por Chile (DC, PR). En esta tarea, señala, ha sentido un ánimo positivo para construir un futuro de la centroizquierda. Su apuesta va por las elecciones municipales y aprovecha de hacer un guiño al Partido Liberal y al Partido Socialista para trabajar en conjunto por ese objetivo.

Ad portas de la elección de Consejeros Constitucionales, el presidente de la DC, Alberto Undurraga le quita el nervio a los resultados que pueda obtener mañana el pacto Todo por Chile, que agrupa a la Democracia Cristiana (DC) y al Partido Radical (PR).

“El número lo sabremos este domingo, pero el resultado no cambia ni el propósito ni las convicciones de construir una centroizquierda fuerte, donde el desafío principal son las próximas municipales. Ahora, en lo concreto, en la Constitución, hemos podido observar que hay muchos chilenos y chilenas que quieren derechos sociales y desarrollo económico; seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos; Estado unitario y Estado descentralizado, y estas dualidades no la desarrollan los extremos”, señaló a La Tercera.

Reitera que el objetivo del pacto es la elección municipal y que para ello deben fortalecer el proyecto que lidera. “Hemos creado una épica”, asegura y agrega que más allá de la elección del 7 de mayo, lo que “está en juego es la construcción de un proyecto de centroizquierda fuerte que apunte a transformaciones con responsabilidad, distinto a la izquierda refundacional y distinto a la derecha que se resiste a los cambios. Esta es la forma de enfrentar los extremos, por eso creamos Todo por Chile”.

Sobre la posibilidad de que la derecha obtenga una amplia votación prefiere mantener cautela y esperar los resultados. “Para Chile no son buenos los extremos, no fue buena la Lista del Pueblo, tampoco es bueno el alza de Republicanos. Nosotros no podemos renunciar exante a nuestra convicción de lograr acuerdos, en ese sentido las palabras del senador (Juan Ignacio) Latorre (RD) marcan justamente lo contrario de lo que hay que hacer en Chile. Hay que tratar de construir acuerdos, naturalmente que es más fácil cuando los extremos no están sobrerre-presentados, pero no vamos a renunciar a construir acuerdos, porque es lo que Chile necesita”.

En cuanto a los posibles resultados para la DC, dice que espera cientos de miles de votos que se traduzcan en consejeros electos. Pero el resultado no cambia el propósito que es ir por un nuevo proyecto de centroizquierda.

“Asumí en noviembre, en medio de una crisis partidaria, con el propósito de reposicionar a la DC como uno de los ejes articuladores de una centroizquierda que busca cambios con gradualidad, responsabilidad y en paz, y eso tiene un plazo de dos años, porque la elección fundamental son las próximas municipales”.

Y desde esa idea hace un guiño a integrarse en un futuro al Partido Liberal y al Partido Socialista.