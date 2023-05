Camilo Escalona (PS): “El pueblo chileno debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora”

Tras la arremetida del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional del pasado domingo 7 de mayo, el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, hizo una comparación y señaló que “hace 40 años, el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura” [ACTUALIZADA].

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se refirió a los resultados del Partido Republicano en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado domingo 7 de mayo, donde consiguieron quedarse con 22 de 50 escaños para el órgano que estará encargado de la redacción de la propuesta de nueva Constitución. En ese sentido, hizo un llamado al “pueblo chileno”.

A través de Twitter, el expresidente del Senado hizo una comparación entre la dictadura de Augusto Pinochet y la arremetida de Republicanos en el Consejo Constitucional. “Hace 40 años, el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy, nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora”, apuntó.

En conversación con Radio Biobío, Escalona precisó que “la frase mía es que ‘hay que unirse para frenar la regresión ultraconservadora’, lo que es obvio, es un derecho esencial. Es sacar una conclusión política de los hechos que pasaron”.

“El mismo día en la noche, hemos reconocido que la ultraderecha ganó ampliamente en el Consejo Constitucional. La única conclusión que podemos sacar, que a mí me parece evidente, es que hay que unirse”, complementó.

En ese sentido, el secretario general del PS no sólo hizo un llamado a la unión de las fuerzas políticas del oficialismo, sino que también ” a las fueras que no nos acompañaron en esta ocasión”. “He visto que ahora están reaccionando pero, para ser franco, no lo vi activo en el periodo anterior a las votaciones”.

“Hay muchos movimientos, como el movimiento que llamó a votar nulo. Hay mucha gente que no le tomó el peso a la votación que está en curso. Nos quejamos después, cuando las cosas ya ocurrieron”, declaró.

“No lloremos por la leche derramada. Las cosas fueron como pasaron. El resultado no se puede desconocer pero nuestra obligación mínima, elemental, es que hay que permanecer unidos para los próximos desafíos que tiene nuestro país”, sentenció.

En conversación con Emol, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que “no tenía idea del tuit. Me parece que si él le puso el logo del partido no corresponde”.

“Puede ser una opinión personal de él y tal vez de ayer que se hizo un conversatorio sobre el inicio de la lucha contra la dictadura, es un momento que une a la ciudadanía para decir basta a un régimen autoritario, pero es evidente que las condiciones políticas actuales son distintas, que nosotros como PS somos un partido que nace fundado en la valoración de la democracia, que es tal vez el sello que distingue al PS como un partido de izquierda democrático a ultranza, en sus estatutos fundacionales de hace 90 años”, comentó.

“La valoración por la democracia, el respeto, es siempre, en toda circunstancia y lugar, y jamás vamos a llamar a levantamientos populares”, cerró.