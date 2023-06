Exfiscal Garnett: “Nueva Constitución evitaría que un criminal como Trump llegue a la presidencia”

El abogado y exfiscal del distrito de Colorado, Stanley Garnett, planteó la necesidad de una nueva Constitución en Estados Unidos debido a los problemas y limitaciones de la actual. Durante un nuevo capítulo de Al Pan Pan, consideró positiva la experiencia de Chile en cambiar su Carta Magna y sugirió una convención constitucional para actualizarla en su país y evitar que personas condenadas como Donald Trump lleguen a la presidencia. Garnett también advirtió el peligro de las noticias falsas y la polarización en la sociedad estadounidense, donde las declaraciones del polémico exmandatario son una preocupación para la democracia.

Fiscales federales en Estados Unidos revelaron una acusación de 37 cargos contra el expresidente Donald Trump por mal manejo de documentos clasificados. El documento de 49 páginas incluye 31 cargos separados de retención intencional de información de defensa nacional bajo la Ley de Espionaje.

Tras conocerse la acusación, el exmandatario aseguró en un video que es inocente, que no ha hecho nada malo y que se va a defender. Estos cargos tienen su origen en los cientos de documentos que Trump guardó en su casa de Florida después de dejar la presidencia. Los archivos incluyen información sobre las capacidades armamentísticas de Estados Unidos y sus aliados. Había documentos secretos incluso en su ducha.

El caso es muy grave y tiene la posibilidad de condenar por muchos años de cárcel al expresidente Donald Trump, ya que se trata de secretos de Estado, según comentó el abogado y exfiscal del distrito de Colorado, Stanley Garnett, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. “Si es declarado culpable, el castigo será muy grave, décadas en prisión federal”, advirtió el exfiscal Garnett en diálogo con Mirna Schindler.

Consultado por la posibilidad de que este caso ensucie la postulación de Trump a la Casa Blanca, el abogado señaló que la estrategia de los abogados del expresidente será precisamente demorar el juicio hasta después de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. “Bajo la Constitución de los Estados Unidos, un acusado tiene el derecho absoluto a tener un juicio rápido. El gobierno no tiene lo mismo, pero si un acusado no quiere tener su juicio, hay muchas peticiones y estrategias diferentes para demorar el juicio”, señaló el exfiscal, además de recalcar que este caso es tan único que no hay experiencia con este tipo de situaciones en las que un expresidente también es candidato para la presidencia nuevamente.

Cabe mencionar que los fiscales estadounidenses dicen que Trump llevó alrededor de 300 archivos clasificados a su propiedad en Florida, Mar-a-Lago, después de dejar la Casa Blanca. Alrededor de 100 de ellos, algunos etiquetados como ultrasecretos, fueron incautados cuando el FBI registró esa mansión ubicada en Palm Beach en agosto pasado. La acusación señala que Mar-a-Lago, un club de golf en Palm Beach, organizó eventos para miles de miembros e invitados. El texto señala: “Los documentos clasificados que Trump almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de otros países; programas nucleares de Estados Unidos; vulnerabilidades potenciales a ataques militares de Estados Unidos y de sus aliados; y planes de posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”.

El club Mar-a-Lago de Trump “no era un lugar autorizado” para el “almacenamiento, posesión, revisión, exhibición o discusión” de documentos clasificados, dice la acusación. Sin embargo, continúa, las cajas de documentos de Trump se almacenaron en lugares del club que incluyen “un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y un depósito”.

El exfiscal Garnett sostuvo que la acción de Trump fue totalmente intencional al tener estos secretos en su casa y remarcó que también quiso usarlos en diferentes negocios. “Fue una decisión muy peligrosa”, sentenció. Y agregó: “No hay razón válida para tener este tipo de documentos secretos”.

Trump se fortalece en el Partido Republicano

Según Stanley Garnett, Donald Trump es único, “un hombre que no tiene conocimiento de las tradiciones de los Estados Unidos, no tiene interés en el Estado de Derecho de los Estados Unidos y es un hombre que siempre quiere usar su posición para ganar dinero, ganar elecciones, y esta es la situación con estos papeles”. A su juicio, “no hay razón válida para tener este tipo de papeles en su casa”, aunque de todas formas declaró que esta situación podría incluso jugar a favor del exmandatario en las elecciones internas del Partido Republicano.

“Trump es tan popular que puede ganar la nominación, y los otros candidatos como Ron DeSantis y Mike Pence no tienen suficiente apoyo en el partido, así que Trump tiene una apariencia como una víctima de los liberales, de las ciudades más grandes, y estos casos pueden ayudar a su imagen”, manifestó el abogado estadounidense.

Cabe mencionar que, además, recientemente, un tribunal de Manhattan (Nueva York) declaró culpable a Donald Trump por los cargos de abuso sexual y difamación, en el marco de la demanda civil que la escritora E. Jean Carroll presentó en su contra. De esta forma, el expresidente fue condenado a pagar una indemnización de 5 millones de dólares. A esto se suma lo ocurrido con el asalto al Capitolio.

“Necesitamos tener una convención para cambiar la Constitución”

“Tenemos una Constitución muy antigua que tiene muchos problemas. La Constitución de 1781 fue diseñada para lidiar con la esclavitud, no contiene disposiciones sobre mujeres y otras personas. Y además, la Constitución de los Estados Unidos no tiene la capacidad para evitar que un presidente como Trump, que quiere tener la oportunidad de ser candidato, llegue al poder. Es un gran problema. Necesitamos realizar más cambios”, planteó el exfiscal Garnett, además de considerar positiva la intención de Chile de cambiar su Carta Magna. En ese sentido, dijo: “Necesitamos hacer lo mismo en Estados Unidos”.

“(Necesitamos una nueva Constitución) para evitar la posibilidad de que un hombre, un criminal como Trump, pueda ganar la presidencia. Es posible hoy en día. Necesitamos cambios en nuestro país, y pienso que la solución es una convención constitucional con todos los Estados para tener una Constitución más moderna”, declaró el exfiscal, aunque ve esta opción como poco probable en el corto plazo.

“Es un problema muy grave y muchas personas, líderes en ambos partidos, tienen la idea de que necesitamos tener una convención para cambiar la Constitución. Pero en Chile también hay un gran problema, sin embargo, una Constitución en un país como este es muy importante para tener regulaciones sobre un hombre como Trump y también necesitamos cambiar el derecho a tener armas y otros aspectos en nuestro país”, concluyó.

Stanley Garnett también calificó las noticias falsas como una situación muy peligrosa y reconoció un problema con la prensa en Estados Unidos debido a la enorme cantidad de canales de noticias, cada uno con su punto de vista sobre la vida política. Además, sostuvo que Estados Unidos es una sociedad completamente polarizada entre Republicanos y Demócratas. Las razones son variadas, pero Donald Trump y sus declaraciones son, en su opinión, la razón principal.

Consultado sobre si Donald Trump es un peligro para la democracia de Estados Unidos, el exfiscal Garnett respondió rotundamente: “Totalmente”.