Diputado RD Jaime Sáez: “Jamás requerí de los servicios de esta fundación (Democracia Viva)”

El diputado de Revolución Democrática (RD) Jaime Sáez es considerado por sus pares como “un hombre reflexivo”. El 19 de junio, tras el escándalo que envuelve a su partido por el caso de Democracia Viva, fue uno de los parlamentarios que respaldó a su par Catalina Pérez, cuyo exnovio, Daniel Andrade, es el líder de esa fundación. Incluso, estuvo a su lado en el punto de prensa en que la legisladora dijo que “no tenía interés en los convenios suscritos por dos hombres adultos” en su distrito, ocasión en que añadió que “era un error de juicio”.

Sin embargo, el diputado Sáez, poco después, respaldó el giro de la directiva de RD y reparó en que “plantear una inocencia de plano fue un error”. Hoy plantea que la diputada “Catalina Pérez tiene que esclarecer sus responsabilidades si es que le caben” y sostiene que “eso es todo lo que dirá” sobre ella. Para el legislador es un momento “difícil”. De hecho, solicita que esta entrevista sea por escrito. El tema le es incómodo. Con Daniel Andrade fue compañero en distintas instancias internas de RD. También dos de sus asesores (Tomás Flores y María Florencia Limonado) figuran en el acta de constitución de la Fundación Democracia Viva.

No obstante, el legislador y líder de RD en Los Lagos confía en su equipo. El hecho de que sean citados a declarar ante la Justicia le parece bien, “si contribuye a esclarecer todos los hechos”. Pero aclara que la citación a declarar “es en calidad de testigos”.

-Usted es considerado una de las figuras históricas de RD, ¿cuál es su reflexión en lo que ha sucedido a raíz del caso Fundaciones?

-Es sin lugar a dudas el momento más difícil que hemos pasado como partido. Indudablemente nadie está libre de que puedan ocurrir en una organización de cualquier naturaleza este tipo de situaciones. Y desafortunadamente nos ha tocado, pero creo que estamos actuando con fortaleza, con capacidad orgánica de tomar decisiones y eso es lo más importante. En ese sentido valoro cómo ha procedido Revolución Democrática ante los hechos que han acontecido.

-¿Comparte que la responsabilidad política de estos hechos termina con la renuncia de la subsecretaria Tatiana Rojas, como dijo el ministro Giorgio Jackson?

-No me corresponde a mí determinar si hay otras responsabilidades políticas en el Ejecutivo, eso es resorte del mismo Gobierno y de las investigaciones que se están llevando adelante.

-¿Considera que la diputada Pérez se ha visto implicada indirectamente en los hechos que se cuestionan o cree que un legislador no puede menos que saber lo que ocurre en su distrito en materias que interesan a su electorado, como Vivienda en el caso de Antofagasta?

-La diputada Catalina Pérez tiene que esclarecer sus responsabilidades, si es que le caben, ante los órganos correspondientes, tanto partidarios como en la justicia ordinaria. Y eso es todo lo que diré al respecto.

-¿Cuál es la naturaleza de su relación con Democracia Viva, y sus integrantes, como Daniel Andrade, Tomás Flores?

–Yo no tengo ninguna relación ni actual ni pasada con Fundación Democracia Viva. Jamás requerí de los servicios de Fundación Democracia Viva. Con Daniel Andrade hemos sido compañeros de partido, en distintas instancias internas. Con Tomás Flores, sí es un miembro colaborador importante de mi equipo de trabajo en la actualidad, lo fue también en campaña, fue mi encargado de comunicaciones y la participación de él es como Tomás Flores, como una persona natural. Yo jamás requerí de los servicios de esta fundación o de ninguna otra, ni en campaña ni tampoco en mi desempeño como diputado.

-¿Los servicios profesionales de Tomás Flores en su campaña lo dejaron satisfecho?

– S/R

-¿Qué le parece que su asesor aparezca nombrado en la querella que presentó su partido y sea citado a declarar?

-Qué sea citado a declarar a la Justicia me parece bien, si contribuye a esclarecer todos los hechos. Es en calidad de testigo, al igual que un gran número de personas, y no me merece ninguna opinión en particular.