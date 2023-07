Caso Fundaciones: oposición pide las cabezas de Jackson y Montes, pero La Moneda no cede

Diputados de la UDI y –en menor medida– de RN presionan por el retiro de ambos secretarios de Estado, tras el escándalo por el financiamiento irregular de fundaciones. Mientras tanto, desde el Gobierno niegan cambios en el gabinete y buscan limitar la crítica opositora. La oposición exige claridad en las responsabilidades, pero con decibeles diferentes. Mientras, el Ejecutivo reordenó sus vocerías respecto a este tema, dejando a los ministros Cordero y Vallejo en la primera línea.

“Desde la Cámara de Diputados, todas las trabas que sean posibles. Nosotros necesitamos que se dé una señal de que esto fue un escándalo a nivel político”. La señal que pide el autor de esa frase, el diputado Jorge Alessandri (UDI), es la salida del ministro de Vivienda, Carlos Montes, o el de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Incluso, dijo que a estas alturas podrían salir ambos. Diputados RN, por su parte, también presionan para materializar “el gesto”, aunque advierten que no condicionarán el trabajo en el Congreso. Mientras, desde el Gobierno optaron por ponerle un tope a la crítica opositora, lo que fue verbalizado ayer por la ministra vocera Camila Vallejo, quien fue categórica en señalar que “no hay cambio de gabinete”.

El diputado Alessandri llegó ayer al Palacio de La Moneda junto a la diputada Camila Flores (RN) y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, en la cual piden que se priorice la agenda de seguridad. Fue ahí cuando el parlamentario planteó la idea de condicionar la agenda legislativa y poner “todas las trabas”.

Por cierto, la idea de un posible cambio de gabinete se había instalado muy temprano durante la mañana, desde el propio oficialismo, pues –en conversación con ‘Mesa Central’ de T13– el líder del PC, Lautaro Carmona, expresó su expectativa en cuanto a que “en las horas que vienen se llegue a todas las precisiones, porque aquí no hay ninguna posibilidad que no se precisen las responsabilidades de quienes tenían conocimiento de causa o no, de quienes demoraron trasladar estas observaciones a los espacios institucionales que les correspondía conocerlos para tomar medidas”.

Horas más tarde, en los pasillos de la casa de Gobierno, Carmona aseguró que la entrevista tenía otra temática y que lo que respondió era una pregunta marginal, la que se sacó de contexto. El comunista retrucó advirtiendo que espera que se esclarezca lo que ocurrió con los dineros y que, en caso de optar por un cambio en el equipo ministerial, él tiene “los canales abiertos y conocidos y creo que sería inconducente si uno llega a plantear este debate por los medios, por la prensa”.

A pesar de sus explicaciones, el tema del cambio de gabinete y de los ministros Montes y Jackson logró instalarse en La Moneda. El presidente de Comunes, Marco Velarde, respondió a la oposición argumentando que “no ayuda cuando se le pide en la cabeza a un ministro” y calificó tal solicitud como “muy oportunista”. Asimismo, sostuvo que el problema de las fundaciones “no se va a resolver por el hecho de que un ministro salga, más cuando hay ministros que lo están haciendo bien, por ejemplo, el ministro Montes con la emergencia de viviendas”.

El titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, también fue abordado y señaló que entendía que los dichos de Carmona fueron descontextualizados, pero de todas maneras se refirió a los rumores de cambios en el gabinete: “Hay que ser muy serios y responsables. Los ministros, particularmente el ministro Montes, ha liderado una serie de iniciativas con el objeto de esclarecer completamente los hechos”. Así, sostuvo que “pretender transformar esto en un debate con cierta lógica partidista no contribuye a lo que es relevante”.

Montes, por su parte, al salir de Palacio por la puerta que da a la Plaza de la Constitución, afirmó que no tenía antecedentes de ajustes ministeriales. Horas antes, cuando entraba a La Moneda, había dicho que no iba a renunciar.

La polifonía al interior de la sede de Gobierno obligó a la ministra Vallejo a realizar una vocería para esclarecer el panorama desde la cúspide: “Esto lo hemos hablado con el Presidente y quiero ser sumamente clara y tajante: no hay cambio de gabinete”. Además, al interior de La Moneda confirman que los temas en relación con el caso Democracia Viva serán supervisados e informados a través de la misma vocera o el ministro de Justicia, Luis Cordero, determinación que va a contramano de lo que la oposición evalúa.

La alcaldesa Matthei dijo –en entrevista con Mega– que el ministro Jackson “está quemado“, pues su partido (RD) “ha demostrado ser un asco“, junto con añadir que “él por lo menos tiene que irse, no tiene nada que hacer en el Gobierno“.

Chile Vamos, un decibel menos

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán, dijo por su parte que el manejo de la crisis está en la figura del Presidente Boric y que este tiene en sus manos “la credibilidad del sistema político, la credibilidad de los actores políticos, y acá será el propio Gobierno el que deberá tomar una decisión al respecto”.

Además, aseguró que los diputados RN están llamados a evaluar todas las medidas de fiscalización, entre ellas, “una interpelación a los dos ministros en cuestión y luego, por supuesto, ir evaluando los argumentos”. Asimismo, precisó que esta polémica “no se trata de la salida de un ministro o un subsecretario”, sino que “de los recursos públicos de todos los chilenos y llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga“.

El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, también marcó una diferencia respecto a su colega UDI Felipe Alessandri, dado que sí está abierto a “votar y a llevar adelante las iniciativas que le hagan bien al país”. En tal sentido, Sauerbaum puntualizó que “una cosa distinta es la agenda legislativa” y que la estrategia de condicionar al Gobierno puede no ser efectiva. Esto, pues dicha agenda “es bastante débil en el Congreso y hay pocos proyectos que se pudieran condicionar”, sostuvo el parlamentario.