Vodanovic: en RD “no hubo una actitud sincera de su directiva y particularmente del senador Latorre”

La senadora y presidenta del PS dijo que el senador y timonel de RD —Juan Ignacio Latorre— cometió un grave error al no señalarles la verdad, respecto a las transferencias del Estado efectuadas a fundaciones ligadas al partido frenteamplista, lo que “hace que se rompan las confianzas”. Vodanovic cuestionó: “¿por qué no tendríamos que ser críticos, por qué tendríamos que quedarnos callados como partido frente a hechos que son tan graves y que dañan la democracia?”. Sin embargo, dejando todo en manos de la Fiscalía, la líder socialista afirmó que “pedir salidas de ministros al voleo no va a solucionar nada”.

El caso Convenios sigue dividiendo aguas en el oficialismo. De hecho, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, planteó en El Mostrador que la directiva de Revolución Democrática (RD) debe aclarar si hubo o no una asociación o un concierto en las cuestionadas transferencias. El legislador sostuvo que es difícil pensar que los seremis de algunas regiones “hayan operado por su cuenta” o “sin conocimiento de los líderes del partido”. Desde RD, por medio de un comunicado, desmintieron “tajantemente” que exista “una ‘decisión política’ o una ‘asociación’ que respalde el tipo de práctica de las que hemos sido testigos”. Sin embargo, las confianzas siguen naufragando.

“Nosotros como partido nos hemos visto bastante sorprendidos, como todos, por los hechos que no han sido claros, que no han tenido una línea de comunicación correcta de parte de los demás partidos y particularmente lo hemos hecho ver respecto de Revolución Democrática, donde no hubo una actitud sincera por parte de su directiva y particularmente del senador Latorre”, reconoció la senadora y presidenta del PS Paulina Vodanovic, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La senadora Vodanovic cree que en ese contexto es comprensible lo que puede decir el senador Insulza, en el sentido de que “no sabemos cuáles son las verdaderas motivaciones de esta estructura que al parecer se habría montado”.

“Yo digo al parecer se habría montado porque esto es a partir de las deducciones que se van sacando. Partimos escuchando que esto era un caso aislado y vamos viendo que finalmente hay un patrón a lo largo de distintas regiones que da para pensar que no es algo casual y creo que a eso se refiere José Miguel. Yo creo que es una hipótesis, una línea de investigación que probablemente va a abordar la Fiscalía”, precisó la timonel socialista, quien apuntó sus dardos contra el líder de RD.

El senador Latorre, dijo Vodanovic, “creo que cometió un grave error en orden a no ser enfático con nosotros (…) a no señalarnos la verdad y eso hacer que se rompan las confianzas”.

Respecto a las críticas esgrimidas por su correligionario, el senador Fidel Espinoza, Paulina Vodanovic no ve que haya ningún atisbo de ser díscolo. El senador Espinoza, agregó la senadora, “tiene una diferencia política desde hace mucho tiempo con el ministro Giorgio Jackson”, y afirmó “es público y notorio que hay un ánimo de diferencia”. No obstante, manifestó que en el PS “hay libertad de expresión” y “yo no puedo llamar al orden” a ‘díscolos’, porque “esto no es un regimiento. Es un partido político donde hay diferencias”.

De todas formas, la senadora Vodanovic cuestionó: “¿por qué no tendríamos que ser críticos, por qué tendríamos que quedarnos callados como partido frente a hechos que son tan graves y que dañan la democracia?”. Y, frente a las voces que señalan que el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ve debilitado y pierde poder ante el tema de las fundaciones, Paulina Vodanovic es categórica: “No es malo ser un gobierno de administración (…) siempre que uno pueda administrar bien”. Lo más importante, según la timonel del PS, es que “pedir salidas de ministros al voleo no va a solucionar nada”.