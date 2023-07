Matthei y eje Alameda-Providencia: “No voy a aceptar ningún hito de conmemoración del 18 de octubre”

“Hay veces en que hay un quiebre y uno puede recordar eso, no hay problema. Pero que nadie me venga a decir que vamos a idealizar las quemas, la destrucción, los saqueos, las bombas molotov, las agresiones contra nuestros pequeños emprendedores o nuestros empresarios, ni tampoco las agresiones contra Carabineros”, declaró la edil de la comuna de Providencia, al señalar que no aceptará la creación de ningún monumento o referencia que “idealice” lo ocurrido durante el 18 de octubre del 2019.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió al proceso del proyecto de remodelación del eje Alameda-Providencia, que contempla a la comuna que lidera y la de Santiago, y que se espera esté terminado hacia el año 2025. En ese sentido, expresó que aún hay detalles por definir en la negociación, como qué elemento se ubicará en el centro de la plaza.

Según la edil, existe la “disposición de llegar a un diseño que a nosotros nos parece bastante bien, que respeta la plaza, la plaza queda prácticamente intacta, que genera mucho verde, que une los tres parques y disminuye fuertemente el número de pistas vehiculares”.

Lo anterior, en el marco del reciente anuncio del fin de la característica rotonda del sector. Asimismo, declaró que “a mí me encantaría que volviera, obviamente, el general Baquedano”, en referencia a la estatua que permaneció 93 años en la zona.

También te puede interesar:

Sin embargo, la líder comunal descartó la creación de un hito o conmemoración asociado al 18 de octubre. En conversación con Emol, Matthei fue enfática: “no voy a aceptar de ninguna manera algún tipo de hito de conmemoración que trate de idealizar lo del 18 de octubre, de ninguna manera”.

“Quiero ser muy clara: todas esas zonas pertenecen a Providencia; y, por lo tanto, no se puede hacer nada sin nuestro visto bueno”, apuntó.

Según la autoridad comunal, “hay veces en que hay un quiebre y uno puede recordar eso, no hay problema. Pero que nadie me venga a decir que vamos a idealizar las quemas, la destrucción, los saqueos, las bombas molotov, las agresiones contra nuestros pequeños emprendedores o nuestros empresarios, ni tampoco las agresiones contra Carabineros”.

Tampoco “el intento, finalmente, de sacar al Presidente electo de La Moneda, porque eso era yo creo lo que estaban buscando muchos”, agregó.