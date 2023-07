Senador Espinoza (PS) contesta a Vallejo (PC): “No le oído decir una frase sobre escándalo de Jadue”

“Si ella mide los parámetros de ser parte de un gobierno, por el hecho de cómo es tu comportamiento en la crítica política, la ministra vocera está equivocada, porque yo he votado a favor del 98% de las leyes de este gobierno, absolutamente en todo. Entonces, ella no va a menoscabarme con sus dichos. Sino que más bien por el contrario, reafirma que estoy haciéndolo bien y que la ciudadanía valora aquello”, aseguró el senador Fidel Espinoza (PS). La espiral de debate entre la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y los parlamentarios socialistas se inició esta mañana luego de que la secretaria de Estado aseguró que a su juicio es “difícil de considerar del propio sector” al legislador. Ello, luego de que éste pidiera la salida del Giorgio Jackson del Gabinete tras el robo a su cartera

“La vocera con sus palabras pretende ningunearme, pero yo soy una persona que combato a la corrupción del color político que sea. Y a ella no le he escuchado decir una frase respecto al escándalo que tiene el alcalde Jadue en Recoleta”, con estas palabras comenzó su réplica política el senador socialista Fidel Espinoza a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), en conversación con El Mostrador luego de que ésta pusiera en duda su condición de legislador oficialista en un punto de prensa.

“Si ella mide los parámetros de ser parte de un gobierno, por el hecho de cómo es tu comportamiento en la crítica política, la ministra vocera está equivocada, porque yo he votado a favor del 98% de las leyes de este gobierno, absolutamente en todo. Entonces, ella no va a menoscabarme con sus dichos. Sino que más bien por el contrario, reafirma que estoy haciéndolo bien y que la ciudadanía valora aquello”, retrucó en El Mostrador el parlamentario por la Región de Los Lagos.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró este mediodía que a su juicio es “difícil de considerar del propio sector” al senador Fidel Espinoza (PS), y que sus declaraciones son “tantas” que no podría referirse a éstas.

Las declaraciones de la ministra Vallejo se dan luego de que el senador pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de computadores al interior de su cartera, en oficinas que están fuera de La Moneda. “(Jackson) Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, afirmó Fidel Espinoza, uno de los más cercanos al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

En el comité de senadores socialistas del Congreso, los epítetos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) contra uno de sus miembros no fueron bien recibidos.

“No son los ministros los llamados a calificar la pertenencia o no de los parlamentarios a los bloques. Cada legislador tendrá su forma de expresar sus opiniones, pero eso es distinto a clasificar por cercanía a los parlamentarios”, expresó con reproche el senador y ex vicepresidente del PS, Juan Luis Castro a El Mostrador