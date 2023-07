Ministra Vallejo cree “difícil considerar” oficialista a senador Espinoza y el Comité PS le responde

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que es “difícil de considerar del propio sector” al senador Fidel Espinoza (PS), y que sus declaraciones críticas son “tantas” que no podría referirse a éstas. En la bancada del PS, no cayeron bien los epítetos de la ministra vocera de Gobierno contra uno de sus senadores. “No son los ministros los llamados a calificar la pertenencia o no de los parlamentarios a los bloques”, afirmaron en el comité socialista del Congreso. “(Jackson) Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos, sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, había afirmado el senador Espinoza, uno de los más cercanos al ministro de la Segpres Álvaro Elizalde.

Las declaraciones de la ministra Vallejo se dan luego de que el senador y líder socialista en la Región de Los Lagos pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras asombroso robo de computadores al interior de su cartera, en oficinas fuera de La Moneda.

“Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor (…) (Jackson) Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, afirmó Fidel Espinoza, uno de los más cercanos al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

En la bancada del PS, no cayeron bien los epítetos de la ministra vocera de Gobierno contra uno de sus senadores.

“No son los ministros los llamados a calificar la pertenencia o no de los parlamentarios a los bloques. Cada legislador tendrá su forma de expresar sus opiniones, pero eso es distinto a clasificar por cercanía a los parlamentarios”, expresó con reproche el senador y ex vicepresidente del PS, Juan Luis Castro.

En tanto, el líder del Tercerismo, la corriente interna de los socialistas a la que pertenece Fidel Espinoza, el ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, declinó referirse al tema.