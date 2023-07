Análisis a ofensiva UDI contra Jackson: “No importa la verdad, lo importante es el mensaje radical”

El profesor Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló que la derecha enfoca sus mensajes en temas como delincuencia, empleo, seguridad económica y probidad, sin importar si son verdaderos o no, algo típico de la “sociedad de la desinformación”. Además, advirtió sobre la “constitucionalización” de las isapres y AFP por parte de Republicanos y Chile Vamos en el Consejo Constitucional, lo que podría limitar la solidaridad en el sistema. Los próximos 10 días serán cruciales para la discusión y definición de posturas sobre la nueva Constitución, y en los que el Gobierno deberá tomar una posición al respecto.

En el Gobierno reaccionaron con dureza ante la ofensiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que condicionó su participación en la mesa de pensiones a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). Esto ocurrió tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte que afectó a dependencias de la cartera en pleno Santiago Centro. En Chile Vamos, RN y Evópoli tomaron distancia de los gremialistas, mientras que el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, acusó que hay injurias y calumnias en los planteamientos de la UDI.

El profesor Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales (UDP), analizó la petición del gremialismo, la cual calificó de estar fundamentada en una particular premisa que surge de la actual “sociedad de la desinformación”.

“Hay que entender que ellos, Republicanos, la UDI y todos los partidos más extremos, parten de la premisa de que en la sociedad de la desinformación no importa si tú dices la verdad. Lo importante es que coloques un mensaje radical, y que la ciudadanía no tiene mucho tiempo para analizar, por ejemplo, si es legal o no, si es ético o no. Es simplemente llegar con un mensaje”, señaló el autor de “La Erosión de la Democracia” en Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Los mensajes de la derecha, de acuerdo al académico UDP, tienen tres lineamientos: delincuencia, empleo y seguridad económica, y probidad. Es decir, apuntar a la izquierda como corrupta, que promueven la inseguridad y la vinculan a la migración descontrolada. “Esos son los mensajes y da lo mismo si son verdad o no, porque estamos en la sociedad de la desinformación”, planteó el profesor Fuentes.

El abrazo de la derecha y la “constitucionalización” de isapres y AFP

Claudio Fuentes afirmó que, en el corto plazo, estos mensajes ayudan a “solidificar” cierta base electoral, pero para gobernar no está seguro si son tan efectivos, ya que “no crece el nicho cuando, a punta de mentiras, tú armas estrategias electorales”. En este sentido, el doctor en Ciencia Política, reconoce cierta tensión en la derecha, entre Republicanos y Chile Vamos, y puso como ejemplo lo sucedido recientemente en las elecciones en España.

“Hay una tensión, en la derecha, respecto de si abrazarse o no con sectores de extrema derecha (…). En España, pasa lo mismo, con el PP, ¿hasta qué punto tú te acercas a posiciones de extrema derecha porque crees que vas a lograr tener favoritismo de la ciudadana? Eso, en España, no se dio. Vox retrocedió y contrariamente a todo lo que se pensaba, en redes sociales y encuestas, que la presencia de Vox iba a ser abrumadora y avasalladora, de hecho fue el partido que más retrocedió. Es interesante. Esto se replica en el caso de Chile, y es evidente en el plano constitucional y en el plano político electoral”, comentó el profesor Fuentes en El Mostrador Vodcast.

El autor de “El Proceso Fallido”, destacó que Republicanos y Chile Vamos lograron temas de consenso respecto al sistema de salud, educación, libertad enseñanza y el capitulo sobre Fuerzas Armadas. “En salud, lo que se hace es que las personas quedarían dueñas de sus propias cotizaciones para determinar qué proveedor van a tener y cuáles van a ser los servicios. Y yo voy a poder elegir entre privado o publico”, explicó. Eso, mencionó, se le llama “constitucionalización de las isapres”.

“Con tú cotización, eliges qué administrador y qué fondo. Eso produce algo muy concreto, que es que cualquier negociación sobre un fondo solidario, sobre qué porcentaje de cotización pueda ir a un fondo solidario queda excluido”, advirtió el académico UDP, en relación a la negociación que se lleva a cabo entre el gobierno y la oposición por el 6% de cotización adicional, mesa de la cual la UDI se ha restado condicionando el diálogo a la salida del ministro Jackson.

La derecha, “lo que hace es constitucionalizar el sistema actual, que tiene como base al sector privado”. Por otro lado, en el texto de la Comisión Experta, respecto a la libertad de elección de cotización, no quedó mencionado. Como no hubo acuerdo, no quedó en el texto. Por lo tanto, lo que quedó es que la ley lo tiene que determinar”, apuntó el analista político.

“El efecto que tiene la propuesta de derecha, no la del anteproyecto, es que queda muy rígido el sistema y no va a permitir generar un fondo solidario”, recalcó Claudio Fuentes, además de advertir que lo mismo sucede con el sistema de pensiones.

“En la propuesta de las enmiendas de consenso de la derecha, entre la UDI, RN, Evopoli y Republicanos, es que el 100% de las cotizaciones quede en propiedad de personas. Por lo tanto, cualquier modelo que se discuta en el Congreso vinculado a solidaridad sería declarado inconstitucionalidad en la nueva Constitución”, añadió.

Próximos 10 días serán clave

El tiempo corre y el Gobierno tendrá que tomar una postura frente al texto. El profesor Fuentes remarcó que, de aquí a 10 días, va a haber encuentros informales entre el bloque de Unidad Por Chile con la derecha, y van a ver si hay disposición a un dialogo. Según Claudio Fuentes, la pregunta de la izquierda va a ser: “¿estoy dispuesto a aceptar modelo de isapres en la Constitución, el modelo de pensiones en la Constitución, o no? O que no haya paridad o que se acepte la idea del derecho a la vida del que está por nacer”. Estos, reiteró, “son los temas que en 10 días tienen que resolverse”.

“Si la derecha dice ‘No way José’, esto va, la izquierda va a decir no puedo aceptar eso y eso va a rebotar en el Gobierno”, alertó el académico. Aunque, de todas formas, de aquí a fines de agosto, el tema constitucional debería estar más o menos resuelto. Y, por lo tanto, según Claudio Fuentes, “el Gobierno va a tener que tomar postura”.

“El Gobierno va a entrar al ruedo constitucional de aquí a un mes. Independientemente, no es que haga campaña por rechazo o voto en contra, no es que haya una campaña en contra, pero si la prensa y la ciudadania va a demandar una toma de posición y obviamente, conociendo al Presidente en términos de figura política, muy probablemente van a tener que tomar partido de si van a apoyar o no un texto constitucional que incluya esos temas”, concluyó.