Funcionarios critican duramente al subsecretario de Obras Públicas

Una serie de federaciones de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicitarán la renuncia del subsecretario José Herrera, debido a “la pésima gestión y desorden” y a que no “ha respetado procedimientos administrativos establecidos”. “Lamentablemente, nuestras autoridades no se dan cuenta de que hay jefaturas que no tienen dedos para el piano, que no saben lo que hacen y que no quieren escuchar a aquellos funcionarios de carrera, que sí saben hacer la pega”, agregan en una circular que se hizo llegar a distintas federaciones. Dentro de este punto –explican a El Mostrador–, hay una situación irregular que involucra al Instituto Nacional de Hidráulica, como detalló en una resolución la Contraloría. Rafael Medina, presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría de Obras Públicas y director de la Federación de Profesionales Universitarios del MOP, señala a este medio que lleva “43 años de servicio y te digo que muy pocas veces he visto cosas malas. Malas siempre ha habido. Pero como ahora, como se manejan las cosas, como están manejando la situación, te digo, pa’ mí, yo estoy viendo de que este subsecretario, por ejemplo, es un salvavidas de plomo para el Gobierno”.

El pasado 23 de junio, en las horas previas al masivo corte de agua que iba a afectar a 34 comunas de la Región Metropolitana debido a las lluvias, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, generó una ola de comentarios debido a su sugerencia de guardar agua en la lavadora. En redes sociales se llenó de memes, pero la realidad es que en los trabajadores del MOP esto generó molestia, aunque no contra ella, sino que contra el subsecretario de la cartera, José Herrera (Ind).



La molestia se debía a que la ministra López llevaba poco en su cargo, tras la salida de Juan Carlos García, por lo que estimaban que, por antigüedad, Herrera era quien debería haber estado frente a las cámaras durante la emergencia pero, contrario a lo que pensaban, él estaba en las oficinas del MOP y, según detallan los trabajadores, no se encontraba al tanto de los dichos de López ni del nivel de estragos que causaba la lluvia en el sector precordillerano. Si bien esta situación no fue la gota que rebalsó el vaso, fue un nuevo antecedente para que distintas federaciones de trabajadores del MOP solicitaran su renuncia, debido a lo que califican como una “pésima gestión y desorden”, acusándolo además de que no “ha respetado procedimientos administrativos establecidos”.

“Lamentablemente, nuestras autoridades no se dan cuenta que hay jefaturas que no tienen dedos para el piano, que no saben lo que hacen y que no quieren escuchar a aquellos funcionarios de carrera, que sí saben hacer la pega”, agregan en una circular que se hizo llegar a distintas federaciones. También acusan que el subsecretario Herrera no dialoga con las asociaciones gremiales y que se escuda en un círculo de confianza. Además de este punto, explican a El Mostrador, hay una situación irregular que involucra al Instituto Nacional de Hidráulica (INH), como detalló la Contraloría en una resolución.

El caso INH

“Desarrollamos estudios e investigación aplicada de proyectos de infraestructura hidráulica, con un enfoque integral y criterios sustentables”, dice el organismo en su sitio web. A cargo del INH hay un director, el que es nombrado por tres años por el presidente que esté en ejercicio en ese momento. El último nombramiento ocurrió el 2021, cuando fue designada la ingeniera civil con doctorado en Ciencias, Carolina Meruane Naranjo, por el entonces presidente Sebastián Piñera.

Naranjo llegó a un INH completamente olvidado por el Ejecutivo, ya que no recibió un resumen financiero ni administrativo, además de encontrar las instalaciones desprovistas de parte del equipo que es vital para que el INH opere con normalidad. Uno de los hechos que alertó a Naranjo fueron los sumarios administrativos en contra de dos funcionarios del INH, Jaime Cotroneo y Felipe Negrete -ambos ingenieros- por intervenir y participar en una licitación pública de la Dirección General de Aguas (DGA) por medio de la sociedad Riverine SpA, de la que ellos son socios, en un área cuya competencia principal es el INH.

Naranjo logró normalizar la situación y recuperar la acreditación del INH ante el Instituto Nacional de Normalización (INN). Tras ello solicitó dos auditorías: una al MOP, por intermedio del subsecretario Herrera, el 15 de marzo del 2022, de carácter integral, entre los años 2016 y 2021 incluidos, y una específica respecto del subtítulo 31 (inversiones) a la Contraloría General de la República, mediante el Oficio INH N°49 de fecha 28 de marzo del 2022.

Ese mismo día -28 de marzo- Naranjo recibió en su mail institucional un correo -al que tuvo acceso El Mostrador– en donde se solicitaba, por orden del exministro García, su “renuncia no voluntaria”, la que se hacía efectiva ese mismo día. Un día después, Naranjo reclamó varias irregularidades e inconsistencias en la carta que recibió: por ejemplo, esta hablaba del “Instituto de Obras Hidráulicas”, entidad que no existe. Asimismo, la carta tenía ni la rúbrica oficial ni el número del proceso y finalmente, un asunto no menor: que como el cargo es designado por el presidente, solamente la máxima autoridad puede solicitar su renuncia. Por ello, Naranjo respondió que no iba a renunciar y se iba a mantener en su cargo. Después de eso Herrera le bloqueó su acceso al correo institucional y la llamó el 17 de abril, a las 11:56 horas, con un tono “confrontacional, soez, exaltado”, según ella indicó en un mail que le envió.

El 7 de abril, el exministro García y el subsecretario José Herrera declararon vacante el cargo de directora del INH, iniciando un nuevo concurso público a través del decreto N°80. Debido a esto, Naranjo presentó un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría (el ya indicado), solicitando que invalide este llamado a la vacancia. Por cierto, en abril de este año, la Contraloría emitió una resolución en la cual concluyó que en el caso de los funcionarios con la empresa paralela hubo una “infracción al principio de probidad administrativa“.

Según los trabajadores, el subsecretario era el responsable de efectuar la auditoría de lo denunciado. “Se le informó debidamente y no la hizo. Si bien el ministro es el principal responsable y fue quien ordenó que se le pusiera término al contrato, el subsecretario fue cómplice al evitar la auditoría que le fue solicitada directamente”, dice Rafael Medina, presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría de Obras Públicas y director de la Federación de Profesionales Universitarios del MOP.

“La falta a la probidad del subsecretario dio pie a qué no se detectarán las ilegalidades que estaban ocurriendo en la institución y generó el que se efectuara la denuncia a la Contraloría. La actitud del subsecretario de maltrato verbal sobre Carolina y el instruir que se le aislara de comunicación al ordenar que no se le permitiera el ingreso a las instalaciones del INH y se le cortara el internet, lo hace parte de la corrupción”, agrega.

Subsecretario “salvavidas de plomo”

Medina dijo a El Mostrador que, además del caso INH, el subsecretario Herrera “ha sido una persona muy negligente y se han creado muchos conflictos, incluso a nivel de los servicios“.

“Él no tiene ninguna conversación con los gremios, salvo con aquellos gremios que están en su favor, que los tiene comprados, porque en esto hay personas que se venden porque ganan poco, porque quieren ayudar a su familia. Pero los que tenemos la camiseta puesta, no. Yo tengo 43 años de servicio en el MOP y nunca había visto tanta ineptitud, sobre todo en una emergencia como la de las lluvias. El subsecretario no aparecía en ninguna parte y de repente, empezó a figurar y empezaron a sacarle fotos. Que estaba viendo esto, estaba viendo esto otro y lo meten en la intranet para hacerlo figurar, pero es un tipo totalmente inepto. Tiene gente que no tiene idea”, añadió.

La defensa de Herrera

Consultado por El Mostrador, el subsecretario Herrera afirmó que “yo fui invitado a participar en un Gobierno. Entiendo que tengo una cierta competencia técnica y política que permiten garantizar la implementación del programa y resolver adecuadamente las distintas decisiones que comprometen al Ministerio de Obras Públicas. Yo soy ingeniero, tengo una tradición construyendo obras de bastante complejidad y creo que sobre la base de eso podemos avanzar. Por lo pronto, además, soy de la vieja escuela. El Presidente tiene ahí mi carta de desvinculación todos los días en la mañana y la puede ejercer cuando él estime conveniente”.

Sobre los dichos y el tono que denunció Carolina Meruane, el subsecretario indica que “nunca he entendido esa forma de comunicación. Yo recuerdo esa llamada. Yo escribí un correo con posterioridad a esto al ministro, para decirle que rechazaba completamente esos términos. No logro entender muy bien a propósito de que lo planteó”. Por otro lado, dijo que “quien decide o no la continuidad o no de una directora o director del Instituto Nacional Hidráulico, es directamente el Ministro o Ministra de Obras Públicas. No la Subsecretaría, en este caso la función de la Subsecretaría es garantizar de que efectivamente se ajusta a derecho a la norma administrativa”.

Finalmente, sobre las críticas de los funcionarios, el subsecretario dice que “tendré que seguir conversando con ellos, pero yo le puedo decir que tenemos mesas de trabajo definidas. Una de las primeras cosas que hice al llegar fue constituir una Dirección de Relaciones Laborales, que no existía antes, y lo que busca esa dirección es establecer permanente diálogo y conversación con las distintas asociaciones gremiales. Esto será materia a conversar más adelante. Yo se lo voy a comentar a los dirigentes gremiales en las próximas reuniones, para ver si efectivamente esto es así o no es así. Y si es así, buscaremos formas de resolverlo”.

Herrera es Ingeniero Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, con un diplomado en Evaluación de Proyectos de la PUC y un postítulo en Competitividad y Clusters en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es candidato a Doctor en la UAH, con una tesis vinculada al Cambio Climático.

Fue ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), jefe de la Unidad de Atracción de Inversiones en el Comité de Inversiones Extranjeras (actual InvestChile), director ejecutivo del Consejo Estratégico del Cluster Minero de Chile, director nacional de Desarrollo Económico de World Vision Chile y asesor en el Ministerio de Minería.