Senapred reitera llamado a evacuar sectores aledaños a Salto del Laja por desbordamiento del caudal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta de evacuación para los residentes y personas que se encuentren en las cercanías de las áreas de Diuquín y Los Carrera, Santa Marina y San Rosendo, en la región del Biobío, abandonen el área.

Todos estos son sectores ubicados en torno al río Laja, que desde ayer ha aumentado considerablemente su caudal luego de las lluvias con isoterma alta que han provocado amenazas de desborde en la zona centro y sur del país, en específico, desde las regiones de Valparaíso al Biobío.

Desde que comenzaron las lluvias pronosticadas este pasado fin de semana, muchas localidades se encuentran bajo amenaza. De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno hasta el momento, tras estos tres días de frente de mal tiempo, se han registrado dos fallecidos, 804 personas damnificadas, 416 albergados y 5.509 aislados.

De la misma forma, desde Senapred llamarona actuar”con calma y acatar las indicaciones de la autoridad”. Asimismo, recorcdaron que “Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

My family and I are safe, we are far away from this place, but thousands are not in the surrounding of river laja near #saltodellaja huge catastrophic situation #FloodingInChile pic.twitter.com/r1R6faRm7u

— Max Morales (@MaxMoralesChile) August 21, 2023