Matthei confirma aspiración presidencial y cree que Kast “jamás” irá a una primaria

En medio de una visita en Concepción para participar de reuniones con parlamentarios y dirigentes gremialistas, para analizar las opciones de la colectividad ante los próximos comicios municipales y de gobernadores regionales (en octubre de 2024), la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló tener claro que “puede ser candidata presidencial y que se prepara para ello”.

A pesar de que aseguró que volverá a postularse como alcaldesa de Providencia, al ser consultada acerca de si le agrada la idea de ser Presidenta de la República, Matthei afirmó: “Tengo claro que a mí me puede tocar ser la candidata. Yo no sueño con ser Presidenta de la República (…) yo lo veo como una enorme responsabilidad hacia nuestro país (…) me estoy preparando para ello y si voy a ser candidata o no, nadie sabe todavía. Lo que yo no puedo dejar de hacer es prepararme por si me toca”.

Sus palabras fueron recogidas por Radio Biobío, donde además precisó que tener “súper claro que ser Presidente o Presidenta de Chile es un cargo súper duro, de enormes responsabilidades… No se trata de si me gustaría o no, se trata de ¿podría hacer algo bueno por Chile? (…)”, precisó Matthei.

Asimismo, el programa de radio Hablemos, de Sabes.cl, consultada acerca de si está tanteando el terreno para una candidatura presidencial, debido a que es una de las figuras que lideran las encuestas de opinión, la alcaldesa matizó: “Estoy preparándome, obviamente. (…) Falta mucho tiempo para eso. Depende del tiempo, depende de qué es lo que vaya sucediendo”.

Matthei relativizó los sondeos de opinión y señaló que ha visto gente que en algún momento está muy alto en las encuestas y que de repente se desploma. “¿Quién iba a pensar que finalmente los dos que iban a llegar a la segunda vuelta iban a ser Boric y Kast? O sea, dos o tres años antes de esa elección, nadie siquiera podía prever eso”, indicó.

En donde no mostró tener duda alguna fue en que no irá a una elección primaria de la centro derecha con el líder de Republicanos, José Antonio Kast.

“No va a haber una primaria con Kast. Él jamás se va a someter a una primaria. Y lo que yo quisiera señalar es que básicamente si uno ve que le puede caer una responsabilidad muy alta (ser Jefa de Estado), lo que uno tiene que hacer es prepararse. Es lo único responsable que uno puede ser”, aseguró Matthei.