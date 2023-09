Consejeros republicanos se cuadran con el negacionismo climático

Durante la jornada de este jueves se terminó de votar el capítulo referido a las temáticas medioambientales. En la jornada del lunes las bancadas de la derecha ya se había cambiado el título del capítulo reemplazando la palabra “sostenibilidad” por “sustentabilidad”. Y fueron las normas de este capítulo, titulado “Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo”, el que trajo las mayores ronchas después de una larga jornada de negociaciones en el ex Congreso Nacional. En particular, el artículo 206 del anteproyecto constitucional que hacía mención al cambio climático. La más enfática en la crítica a republicanos, que no aprobaron ninguna de las normas al respecto, fue la consejera Paloma Zúñiga (RD): “El día de hoy (ayer) se votó dos veces en contra del cambio climático, creemos que es inaceptable negar el cambio climático en pleno siglo XXI y que estos espacios de conversación estén inundados por el negacionismo”.

La sesión de la comisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales comenzó a sesionar a las 16 hrs. de ayer, pero entre suspensiones para que los consejeros y sus asesores negociaran en salas paralelas o hasta en los patios del emblemático edificio del centro de Santiago, terminó cerca de las 21 hrs. La secretaría de la comisión, liderada por Mario Rebolledo, dio cuenta el ingreso de varias enmiendas de consenso de las bancadas de las derechas y que tenían firmas de consejeros de republicanos, UDI y RN. Uno de ellos, era la mención al cambio climático en el texto constitucional, que generaba mucho interés en las huestes oficialistas y decía: “El Estado adoptará medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, de conformidad a la ley. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos”.

Según consejeros de derechas este artículo fue solicitado por las bancadas de izquierdas, aunque se restaron a firmarlos. Al llegar al momento de votación, pasó algo extraño: los mismos firmantes de la enmienda se abstenían de votar, todos republicanos. Así, con las abstenciones republicanas de Sebastián Figueroa, Claudia Mac-Lean, Cecilia Medina, Jorge Ossandón y Ninoska Payauna, todos consejeros del partido de José Antonio Kast se rechazaba la enmienda de consenso de las bancadas de derechas. Pero esto no termina aquí, porque los consejeros oficialistas se dividieron cuando Aldo Valle (PS) y Paloma Zúñiga (RD) votaron a favor junto a los cuatro representantes de Chile Vamos (también firmantes de la enmienda), pero por su parte, Karen Araya (PC) y Nancy Márquez (Convergencia Social) votaron en contra. Consultados por El Mostrador, la consejera Araya (PC) dijo que “la norma que debíamos aprobar era la del anteproyecto” y no la de consenso de las bancadas de las derechas. Por su parte el consejero Aldo Valle (PS) indicó que lo moviliza “una ética de la responsabilidad” frente a temas medio ambientales y que si este era la mejor propuesta de la derecha, había que aprobarla. Al fin de cuentas, la norma de consenso de las derechas fue rechazada a falta de dos votos que podrían haber llegado de las dos consejeras oficialistas o de la bancada republicana que firmó la norma ayer mismo. El desorden oficialista marcaba esta votación.

También se presentó una enmienda de consenso entre las bancadas de derechas que modificaba el artículo, pero que mencionaba el cambio climático. Republicanos firmaron esta enmienda pero se abstuvieron. pic.twitter.com/uBLRgCpC9v — Danilo Herrera (@daniloherrerad) August 31, 2023

Pero el caos continuaba en la comisión presidida por el consejero Germán Becker (RN), como había sido rechazada la enmienda de consenso, correspondía votar el texto propuesto por la Comisión Experta que decía: “El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos”. ¿Y qué ocurrió? Volvió a ser rechazado, ahora con votos en contra de los cinco consejeros republicanos, las abstenciones de los consejeros Becker (RN) y Pilar Cuevas (RN) y los votos favorables de los consejeros UDI Arturo Phillips y Carlos Recondo, además de los cuatro oficialistas, recordando que Miguel Littín (PS) estuvo ausente durante toda la sesión. Faltaron de nuevo sólo dos votos, los de Renovación Nacional. Pilar Cuevas (RN) aclaró a El Mostrador que la falta de apoyo oficialista al resto de las enmiendas de consenso de las derechas lo empujó a abstenerse en esta votación, aunque aclaró que “como bancada RN-Evópoli es tremendamente importante para reunir los votos para reponerlo en el Pleno del Consejo Constitucional”.

Republicanos vota en contra de la mención al cambio climático con la abstención de RN. Votaron a favor oficialistas y UDI.

“El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la… pic.twitter.com/9mfyIN48Ux — Danilo Herrera (@daniloherrerad) August 31, 2023

La sorpresa la dio la UDI que en ambos casos votaron a favor, los dos consejeros de esa colectividad. Arturo Phillips (UDI), jefe de bancada y miembro de la comisión, dijo a El Mostrador que cree “que el cambio climático es una amenaza y tenemos que hacer todo lo posible desde el marco jurídico resguardar a las generaciones presentes y futuras de los efectos del cambio climático”. Consultado por si la UDI entregará el apoyo para reponer una norma sobre cambio climático en el Pleno del Consejo, se limitó a decir que “se evaluará en su debido momento”.

El Partido Republicano y el cambio climático

Luis Silva, delegado de la bancada republicana, fue el encargado de dar la vocería al respecto a pesar de no formar parte de la comisión. Frente a la pregunta: “¿el Partido Republicano cree en el cambio climático?” el consejero Silva (REP) se limitó a decir “creo que no es una cuestión de fe”. Se le contra preguntó “¿eso es un sí?, Silva contraatacó: “tómelo como quiera, simplemente es cómo usted interpreta la evidencia empírica y tomará sus conclusiones, pero no es de fe”. También hizo referencia al “incumplimiento de lo pactado (el paquete de enmiendas de consenso firmado por las bancadas de derechas) de una de las partes”, apuntando a las bancadas oficialistas. Consultados por El Mostrador, consejeros oficialistas negaron la existencia de un “pacto” frente a las enmiendas que se pusieron en votación el día de ayer, aludiendo a que ninguna de ellas fue firmada por ningún oficialista. Desde la bancada republicana dicen que está en evaluación si esto se podría reponer en el Pleno. Ningún consejero republicano de la comisión donde se votó las normas referidas al cambio climático se quiso referir al asunto en el punto de prensa, ni con El Mostrador.