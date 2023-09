Arrate: la derecha quiere hacer con Boric lo mismo que con Allende, volverlo “víctima de sí mismo”

El excandidato presidencial y ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende, Jorge Arrate, se refirió a los hechos ocurridos un día como hoy hace 50 años y estableció un nexo entre la actitud de la derecha de aquel entonces y la de ahora. A su juicio, quieren hacer con el Presidente Gabriel Boric, lo mismo que con Allende, convertirlo en “víctima de sí mismo”.

Arrate, que viajaba a Chile el 11 de septiembre de 1973 en un avión que no aterrizó en Santiago por “razones políticas”, reconoció que el Golpe de Estado se veía como un riesgo que se barajaba desde incluso antes de la llegada de Salvador Allende a La Moneda, ya que hubo sucesos como el secuestro y asesinato del general René Schneider, un “golpe anticipado” que detonó un estado de conspiración en la izquierda de la época, el cual se intensificó luego del denominado “tancazo”.

“Pinochet fue un hipócrita, ademas de un ser humano miserable”, recalcó el exministro Jorge Arrate, sobre todo porque el 11 de septiembre era el día en que se iba a comunicar la decisión de Allende de solucionar la crisis que se estaba viviendo por medio de convocar a la ciudadania a través de un plebiscito. Este referéndum estaba establecido, era un hecho histórico, señaló Arrate, recordando la grabación del propio Orlando Letelier antes de su asesinato, el cual no podía filtrarse. Sin embargo, el Golpe se adelantó incluso a este hito democrático.

Y es que, según relató el exmilitante del PS, el Golpe de Estado iba a ser inicialmente el 14 de septiembre, pero se adelantó precisamente para evitar que Allende alcanzara a hacer este anuncio para una solución política. “Esta solución, era una solución ultima para resolver la crisis, pero los golpistas querían el golpe y no querían una solución democrática”, remarcó Jorge Arrate.

En este sentido, el excandidato presidencial afirmo que lo que la derecha ha hecho, a 50 años de lo ocurrido, es “transformar a Allende de víctima a victimario, en víctima que es también su victimario, que la UP y la izquierda son victimarios de sí mismos, que la propia izquierda, el propio Allende, fueron los que se auto generan esta situación que los lleva a la muerte”. Esta intención de la derecha se mantendría hasta el día de hoy, según Jorge Arrate.

“En la derecha, quieren hacer lo mismo que hicieron con el Presidente Allende, que es transformar al presidente Boric en víctima de sí mismo, de los errores que ha cometido, víctima de lo que dijo, víctima de haber acompañado la romería. Eso ha sucedido durante todo el Gobierno del Presidente Boric. Por si o por no, la derecha y la ultraderecha han fustigado al gobierno del Presidente Boric, sea lo que sea que el Presidente haga. Siempre hay un ángulo desde donde disparan, bomabardean La Moneda, con calumnias y apreciaciones políticas, desmedidas o falsas”, sentenció.

Para Jorge Arrate, no cabe duda que la Unidad Popular (UP) fue “un enfrentamiento social”. Y no le cabe duda que al centro de eso está el tema de las propiedades. Explicó: “Dejemonos de cuentos, no botaron y asesinaron a Allende y a todos lo que asesinaron defendiendo la democracia. Allende era un demócrata impecable. Lo que ocurrió es que defendían la propiedad, su riqueza, defendían la desigualdad en la sociedad y que sigue existiendo”.

En su opinión, en todos los gobiernos hay errores, y para él bastaría con mirar los gobiernos de Piñera, Bachelet y Lagos. No obstante, Jorge Arrate lanza sus dardos contra la derecha que “se ha opuesto a todos los proyectos del Gobierno en el congreso” y “en todas las áreas la derecha no le ha dado ni la sal ni el agua”.

Jorge Arrate mencionó que el único que ha actuado de manera más “sensata” en la derecha ha sido el expresidente Sebastián Piñera. “Creo que hay un elemento de espíritu democrático. Lo valoro”, expresó.

“La UP era un tiempo extraordinario, pero irrepetible. Nadie puede pretender copiar, calcar los tiempos de Allende y la Unidad Popular. Tenemos que inventar, imaginar nuestro propio camino para tender los objetivos que Allende tenía y uno de ellos era la justicia social. Eso en Chile se ha olvidado, es la primera lección que saco de aquel tiempo. Los grandes temas, hay que ponerlos sobre la mesa. La herida es la tremenda desigualdad que sigue existiendo en Chile”, concluyó el exministro Jorge Arrate.