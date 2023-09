Carabinero en servicio activo informaba a grupo armado sobre movimientos policiales en Arauco

Una serie de antecedentes en función de los cuales la fiscalía y la PDI tienen la convicción de que un funcionario en servicio activo de Carabineros, que hasta hace poco prestó servicios en la Cuarta Comisaría de Curanilahue (Provincia de Arauco), informaba al grupo radicalizado Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) acerca de los patrullajes y dispositivos de servicio, especialmente en las noches, constan en la investigación encabezada por el fiscal Juan Yáñez, de la Fiscalía Regional de Bío Bío.

Junto al primero uniformado, la PDI detuvo en la misma comuna a un exintegrante de la institución, que se retiró de ella con el grado de suboficial mayor, y quien desempeñó casi toda su carrera como funcionario de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la misma unidad policial, el cual está acusado de arrendar un revólver de su propiedad al grupo.

Junto a ellos, en un operativo efectuado en conjunto por la PDI y la Armada, fueron aprehendidas otras nueve personas, acusadas de formar parte de la orgánica violentista, cuyo centro de operaciones estaba en la zona de Huentelolén (Provincia de Arauco), pero que, sin embargo, actuaba en otras zonas del país. De hecho, se cree que algunos de los detenidos están implicados en al menos un atentado de grandes magnitudes acaecidos en la Región de los Ríos, además de otros hechos semejantes, en la Provincia de Arauco.

Del mismo modo, entre los investigadores existe la sospecha de que varios de ellos participaron también del violento ataque en contra del molino Grollmus, hecho ocurrido el 29 de agosto de 2022, cuando una veintena de encapuchados que portaban armas automáticas y escopetas atacaron dicho molino y la casa patronal del mismo nombre, en la comuna de Contulmo.

En noviembre del mismo año el Presidente Gabriel Boric dijo al respecto que “cuando atacan a Helmuth, a Christian y a Carlos Grollmus, en particular a Carlos Grollmus, dejándolo en una situación terrible, y queman el molino, es un acto de carácter terrorista”, aludiendo al hecho de que a Carlos Grollmus, de 82 años, le dieron amputar parte de una de sus piernas, luego de que uno de los atacantes le disparara a quemarropa con un fusil, a la altura de la rodilla. Pese a lo anterior, fuentes de la investigación reconocen que “de momento” no existen evidencias que permitan imputar ese delito en particular a los detenidos.

En el operativo, además, se incautaron un rifle y una pistola, además de equipos de telecomunicaciones y cerca de seis millones de pesos en efectivo, dinero principalmente vinculado al robo de madera. Según distintas fuentes consultadas al respecto, esa era la principal actividad del grupo y justamente la motivación económica (antes que la ideológica) sería también el motor de la conducta de los uniformados que fueron aprehendidos.

Todos los imputados fueron trasladados hasta dependencias de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Talcahuano y en la tarde se estima que serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Curanilahue, para la respectiva formalización.

La RML es uno de los siete grupos radicalizados que operan en la denominada macrozona sur, junto a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichán Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco (RMM), Liberación Nacional Mapuche (LNM) y “Los Huellanos”, y se ha adjudicado una serie de atentados en contra de maquinaria forestal y trabajadores del mismo sector, así como ataques a capillas evangélicas.