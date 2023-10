Aldo Valle anticipa que si propuesta constitucional “republicana” prospera, votará en contra

El vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle (Ind) anticipó que, tal como están las cosas en la elaboración de una propuesta de Nueva Constitución con marcado acento republicano, él votará en contra del texto.

“Tal como está hoy día el texto, sí. Yo no estoy en condiciones de aprobar ni de llamar a aprobar, porque tengo diferencias, distancias, muy importantes en materias, a mi juicio, relevantes a la hora de una Constitución. Yo quisiera, de verdad, que esto terminara bien y que ojalá un arco de fuerzas muy amplio y plural, pudiera llamar a votar, haciéndose parte de un consenso. Eso no ha sido posible dentro del Consejo Constitucional. Los partidos políticos podrían ayudar”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

A su juicio, hay una serie de problemas durante la elaboración de la propuesta constitucional que le generan ruido. Como que el 41% de las votaciones registradas han sido cosas que no habían sido aprobadas previamente en la comisión de expertos sino que han sido presentadas por republicanos y Chile Vamos. “Básicamente han respondido a la decisión de la mayoría: los acuerdos que han logrado republicanos con Chile Vamos”, dice.

“Allí hay normas que son muy relevantes para que podamos hablar de un estado social y democrático de derecho, o de una transformación democrática de una sociedad plural. Yo por lo menos tengo serios reparos de que en ese 41% hay un problema que debemos superar. Y eso se supera con acuerdos. Si no se supera, podemos seguir avanzando en esta tendencia tan negativa de las encuestas”, agrega.

Una de esas cosas que deben superar, a su juicio, es el concepto de estado social y democrático de derecho. “No cumplimos hoy día con esa base institucional que es que Chile se organice como un Estado social y democrático de derecho”, indicó. Por ejemplo, dice que “se declara en el artículo número dos que es un estado social y democrático de derecho”, pero al revisar las normas “si usted cambia derechos sociales por prestaciones sociales”, finalmente “se constitucionaliza el sistema de isapres y el de AFP” porque “se establece un principio de libre elección”. En ese sentido, si se aprueba propuesta constitucional, “mañana harían inconstitucionales modelos de provisión mixta, pero donde el Estado tenga que no considerar estos elementos o que podrían entrar en contradicción con estos elementos” aprobados en el Consejo.

Otro punto es el tema del aborto y otros derechos, en donde se está dando un “totalitarismo moral, porque una determinada concepción del bien se convierte en derecho público y eso no debe ocurrir”.

Los cuatro votos clave

Según Valle, si no hay sorpresas, la propuesta será con tinte republicano. Pero, de acuerdo a su opinión, hay algunos votos claves de la oposición que pueden dirimir algunas decisiones.

“A la hora de las votaciones se ha impuesto en muchos casos (…) un acuerdo de mayoría, y en ese acuerdo no ha estado la izquierda”, dijo. “Las decisiones cualitativamente más estructurales se han tomado sin la participación de la izquierda” en el Consejo, añadió.

Esos son Gloria Hutt (Evópoli), Germán Becker (RN), Lorena Gallardo (Ind-RN) y Edmundo Eluchans (UDI). “Tengo confianza en ellos porque es un número clave, porque sin ellos la mayoría no alcanza los 3/5. Se quedan en 29 y entonces no llegan al 30 que necesitan para aprobar las normas. Eso también haría que no se puedan rechazar observaciones de la comisión experta. Chile Vamos tiene un rol clave, está en su decisión jugar o no”.