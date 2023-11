Crispi admite haberse enterado de las irregularidades 9 días antes que estallara el caso “Convenios”

Finalmente, y tras constantes negativas, el jefe de asesores de Presidencia de La Moneda, Miguel Crispi, asistió a la comisión investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la instancia, Crispi respondió a las dudas de los integrantes, partiendo por saber cuándo supo el Gobierno sobre Democracia Viva. Al respecto, dijo que “el Presidente de la República (Gabriel Boric) se enteró el día 16 de junio, como es de público conocimiento (…) se entera de lo que sabía el país”.

“Es algo muy distinto a lo que conocemos hoy como el Caso Convenios”, agregó, destacando que, en ese momento, sólo era el Caso Democracia Viva en Antofagasta.

Sobre Democracia Viva, Crispi dijo que se enteró de “un rumor” el pasado 7 de junio y “antes que el Presidente de la República (…) se señalaba que había una situación en la región de Antofagasta”. Tras eso, Crispi dijo que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda.

Tras la publicación en medios del escándalo, lo que ocurrió el 16 de junio, Crispi le comenta al Mandatario “que había tenido noticias de un rumor que daba cuenta que estaba esta situación en Antofagasta”.

“Yo, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía la Fundación Democracia Viva”, aseguró Crispi.

Tras más de 2 horas en la instancia, Crispi pidió que exista “un debate sobre los alcances de cómo se usan las herramientas del derecho con objetos políticos”.

“Hoy las reglas lo permiten, que un partido político se querelle contra una persona natural, ¿por qué? creo que no corresponde, que se haga alusión a que me están haciendo preguntas para luego darle ventaja al Ministerio Público”, dijo.

“Yo no estoy aquí para defenderme, no tengo nada que ocultar (…) el carácter de las preguntas que se me hacen en esta intervención dan cuenta de un problema que tenemos dentro de nuestro sistema político”, señaló.

Las decisiones del Ejecutivo

Otra de las dudas que resolvió Crispi fueron las medidas que tomó el Ejecutivo tras conocerse el caso Democracia Viva. Según cuenta, se tomaron cuatro decisiones clave.

La primera: se ejercieron las responsabilidades políticas respectivas con la salida de personas de sus cargos, además de instruir la colaboración con la justicia a todos los funcionarios. Por lo mismo, Crispi le dijo a su abogado en que se permita una declaración de su persona lo antes posible porque “no hay nada que ocultar”.

Posteriormente, el Gobierno elaboró un diagnóstico para determinar cuál fue el problema. Crispi dijo que detectaron 52 fundaciones y la mayoría se firmaron el gobierno anterior. De esta manera, se instruyó la conformación de la Comisión Jaraquemada.

Finalmente, afirmó Crispi, se realizaron acciones en la Ley de Presupuesto. Esto, para “mejorar el control y evitar la repetición de estos hechos” a futuro.

Caso ProCultura

Otra pregunta que le hicieron a Crispi fue su vinculo con ProCultura, considerando que era subsecretario cuando se destapó este escándalo.

Al respecto, dijo que “como subsecretario no tengo, ni tenía, ninguna vinculación con la Fundación ProCultura, ¿Cuándo tuve conocimiento de esta solicitud? El día en que a mi escritorio llega un borrador de oficio, para ponerle al firma (…) lo que hago es revisar si los procedimientos se han cumplido”.

Agregando que “lo se hizo acá es estrictamente lo que señala la guía técnica del rol que le compete a la Subdere en relación al programa” y “lo que hice fue ejecutar mi función”.

¿Se arrepiente de haber firmado el documento? El militante de RD respondió: “Si yo no hubiera firmado, usted hubiera tenido suficientes razones para citarme a la comisión investigadora porque en ese caso hubiera estado en falta”.

“No, no podría sentirme arrepentido de haber actuado en función de lo que la norma establece”, dijo.