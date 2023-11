La incógnita política está en la derecha

Los resultados de la Encuesta Signos, sondeo realizado por Smartanalytics en colaboración con El Mostrador, es la primera de una serie semanal que cubrirá todo el periodo político pre y post plebiscito de aquí a fin de año, abren una variada e interesante gama de aspectos. Desde la aceleración del tiempo presidencial, hasta los temas que marcaran la coyuntura y los debates y articulaciones entre los diversos bloques políticos y las prioridades de la agenda nacional.

Como hecho proveniente del exterior, la elección presidencial en Argentina deja la sensación de cambio epocal en materia de nuevos electorados. No solo por los resultados sino por la amplitud y velocidad inusitada de los cambios. El 92.4% de los encuestados declara conocer los resultados de esas elecciones y solo un 7,6% dice que no. De quienes declaran conocerlos, un 45,2% cree que el gobierno de Javier Milei va a “mejorar un poco” a Argentina, y un 16% “no está seguro”. Y luego cuando se les pregunta si se diera una situación similar a la actual de argentina, solo un 43,5% declara que votaría por alguien como Milei. Un 45,8% derechamente dice que no votaría y solo un 10% dice que “no está seguro”. Es decir, es prácticamente un empate social que debería hacer reflexionar a los candidatos que como José Antonio Kast y Franco Parisi se declaran admiradores de la elección de Milei.

En materia de aprobación del Gobierno y percepción sobre el curso de la economía, los resultados del sondeo confirman el bajo momento de confianza que experimenta el país. Para más del 60 % de los encuestados la economía es mala o muy mala, casi el 60% considera que el país está retrocediendo y la aprobación presidencial llega a solo un 32%.

Entre los problemas graves se ubica primero la Seguridad generando una inclinación mayoritaria de los encuestados a identificar las migraciones con aumento de la delincuencia, y a que predomine la idea de que la policía esta superada por la delincuencia. Peor aún, existe un número muy alto de opiniones que cree que ella no hace todo lo que debiera (32%). Asimismo, la mayoría cree que debieran aplicarse mecanismos rápidos de expulsión de ilegales, aunque en niveles importantes subsiste la idea de que quienes han delinquido deben pagar primero con cárcel y luego ser expulsado.

En relación con el proceso constitucional en curso, la opción mayoritaria es En Contra 45,7%. De acuerdo con los datos de la encuesta, tal opción se compone de dos grupos distintos de electores: personas que votaron Apruebo en el plebiscito anterior y que aspirarían a que haya un nuevo proceso y que están en contra de este, y personas que votaron Rechazo en el anterior y que preferirían que se mantenga la Constitución actual. La relación entre esos dos grupos es aproximadamente de 60% a 40% respectivamente, lo que permite esbozar la idea de que un amplio sector del electorado podría optar por la certidumbre y legitimar indirectamente la Constitución vigente votando En Contra.

Aunque es posible esperar que el A Favor aumente, parece poco probable que con esta configuración de motivaciones políticas por detrás del proceso, ese aumento le alcance para ganar.

En el tema presidencial, que inevitablemente se vio adelantado por el tema plebiscitario constitucional, Evelyn Matthei lidera las preferencias, seguida por José Antonio Kast. No se visualiza la aparición de algún nuevo liderazgo presidencial en la derecha y todo parece encaminarse a que la disputa entre esos candidatos imantará el largo proceso que aún queda por andar para definir el tema. Matthei se muestra como una candidata bastante transversal al obtener apoyo en todo el espectro político, aunque la mayor parte del mismo proviene de las personas que se identifican con la Coalición Chile Vamos. José Antonio Kast en cambio tiene un apoyo más concentrado y fundamentalmente en las personas que se identifican con el Partido Republicano. Ello aunque el crecimiento de este último ha sido notable.

En el oficialismo en cambio, la llanura está más despejada y nadie emerge de manera notoria, aunque Camila Vallejo aparece de manera imprevista como la figura de mayor proyección, superando ampliamente a Claudio Orrego y a Carolina Tohá.

La encuesta Signos corresponde a un sondeo realizado por Smartanalytics en colaboración con El Mostrador y es la primera de una serie temporal destinada a medir el pulso semanal de los acontecimientos más relevantes de la coyuntura nacional. Es una encuesta probabilística aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia.