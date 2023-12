Alejandra Krauss y el voto de las mujeres: “No querían retrocesos para sus vidas, para sus derechos”

La abogada (DC), exintegrante de la Comisión Experta, Alejandra Krauss, destacó el papel de las mujeres. “A medida de que se fueron votando las enmiendas propuestas por los republicanos, y respaldadas por Chile Vamos, fueron distanciándose aún más del proceso y manifestando claramente, que no querían retrocesos para su vida, para sus derechos, no querían que nadie les pusiera un piso en cuanto a poder desarrollarse, crecer y que el mandato al legislador no tuviera techo”.

Sobre la posición de la Democracia Cristiana (DC) y las distintas posturas en su interior, dijo que la DC en su junta nacional, por un 92% votó por la opción En Contra y actuó en consecuencia.

“Así que para mí la DC a través de sus dirigentes políticos, sociales, territoriales, se volvió a vincular con la vida de los ciudadanos. Fueron capaces de representar efectivamente lo que quieren, lo que anhelan de la política”.

Sobre lo que sigue de ahora en adelante agregó que “se abre una temporada de acuerdos“.

“Son necesarios, son urgencia y se va a buscar que todas y cada una de las urgencias de la ciudadanía tengan efectivamente rutas políticas que permitan ser abordadas”.

“La ciudadanía fue capaz de tener claro que no estaba dispuesta a retrocesos en derechos, a un texto que fuera peor que el vigente”, concluyó.