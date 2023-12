Gloria Hutt sobre Rojo Edwards: “Es la derecha más radical”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró, tras la derrota de la derecha en el pasado plebiscito constitucional, que se siente “cómoda” en una alianza con la UDI y RN, pero que no se siente así con Republicanos y el desmarcado Rojo Edwards.

Según Hutt, el país vive “un escenario de polarización que viene desde la elección presidencial y en la medida que pasa el tiempo pareciera que esa polarización se hace más visible y genera riesgos. Cuando el centro se debilita y la polarización aumenta, los países se transforman y tienen elementos de inestabilidad. Entonces es muy importante recuperar el centro y en ese centro liberal estamos nosotros”.

“Nosotros nos sentimos muy cómodos en Chile Vamos, es nuestro domicilio político y hemos vivido con esa diversidad, siendo la UDI por ejemplo un poco más conservadora, nosotros somos más liberales, y RN también está un poco más cerca del centro liberal, y hemos podido avanzar y tener éxitos electorales importantes en esa identidad”, añadió en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, y dejando de lado la composición del pasado Consejo Constitucional, Hutt aseguró que “hemos sido claros desde hace mucho tiempo en que no podríamos estar en un pacto electoral, por ejemplo, con Republicanos, porque justamente tenemos propuestas ideológicas muy distintas, nuestros proyectos políticos son distintos. En cambio con Chile Vamos sí nos sentimos muy cómodos”.

“Durante todo este proceso, desde el acuerdo por Chile del año pasado, empezamos a conversar también con Amarillos y Demócratas y tenemos sintonía en estas miradas de centro liberal. Y eso es una conversación también abierta. Entonces yo efectivamente creo que hay una reconciliación”, dijo.

Sobre Rojo Edwards, dijo que él y “su equipo es la derecha ya más radical. Uno puede decir ya no es conservadora, es más radical. Después, el republicano tiene su identidad también bastante marcada. Y después yo creo que también se afirma que la UDI, RN y Evópoli están más hacia el centro. Ahí tenemos esa oportunidad de reforzar el centro, especialmente para el centro de la UDI y RN, para las elecciones que vienen y eventualmente ampliar una relación con Amarillos y Demócratas”.

“Eso es un tema que está muy abierto. Todavía no hemos tenido ni siquiera una conversación o una reunión donde hayamos abordado ese tema, pero vemos que hay una sintonía y creemos que es importante ver las modalidades. Puede ser dentro o no de la coalición. Pero como digo, no es algo que dentro de Chile Vamos siquiera hayamos discutido. Entonces me parece prudente esperar hasta hasta tomar una decisión, porque en Chile Vamos estamos trabajando muy bien, estamos muy coordinados y creo que es ahí donde tenemos que concentrar el el esfuerzo”, cerró.