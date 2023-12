MOP y Aguas Andinas llaman a hacer un uso responsable del agua durante las fiestas de fin de año

Llegó el verano y para este año se proyectan temperaturas por sobre la media normal, acompañadas de fuertes olas de calor para la Región Metropolitana y gran parte del país. En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Meteorológica de Chile y Aguas Andinas realizaron un llamado a la comunidad para hacer un uso responsable del agua durante la época estival, y en especial, en las celebraciones de fin de año.

El consumo durante las festividades aumenta significativamente, elevándose 23% en Navidad y hasta un 29% en Año Nuevo. “Todos debemos esforzarnos por cuidar el agua en días en los que su consumo aumenta considerablemente. Durante el 24 y 31 de diciembre alcanzamos peak de 40.000 litros por segundo entre las 16.00 y las 20.00 horas, razón por la que enfatizamos el llamado a hacer un uso responsable, moderado y consciente”, explicó Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas, a través de un comunicado.

Así, y para tener una idea, sólo en Año Nuevo se consumen cerca de 580 millones de litros más que en un día promedio, lo que equivale al consumo adicional de 3,2 millones de personas en un día.

Ante ello, la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, agregó que “durante estas fechas se constata un aumento significativo en los consumos, incluso pese a la gente que abandona la capital. Por ello, hacemos un nuevo llamado a la población para que sea responsable en el consumo y para que eventualmente pueda distribuir el consumo durante el día, evitando actividades que no sean imprescindibles. No debemos olvidar que la sequía se mantiene, por lo que no debemos bajar los brazos y mantener un cuidado constante del agua”.

El llamado a un uso responsable y moderado del agua potable durante los próximos días estuvo acompañado del pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, organismo que anticipa importantes olas de calor para la Región Metropolitana. “Nuestro país aún está registrando los efectos del Fenómeno del Niño, lo que para la época de verano se asocia con un aumento importante de temperaturas en todo el país, lo que proyecta que las temperaturas durante los próximos tres meses estarán por sobre sus valores normales. Para este fin de semana, Santiago espera temperaturas en torno a los 33 y 34 grados”, explicó Catalina Cortés, meteoróloga de la Oficina de Servicios Climáticos de la DMC.

Frente a este escenario y ante la necesidad de seguir aunando esfuerzos en la concientización y uso del agua, Eugenio Rodríguez recordó que estos objetivos están incluidos en la hoja de ruta de la compañía para combatir el cambio climático. “Es necesario el compromiso de todos para cuidar el agua. Por nuestra parte, el uso eficiente es uno de los cinco pilares de nuestra estrategia de cambio climático, denominado Biociudad, por lo tanto, hemos invertido cerca de US$100 millones en nuevas tecnologías e infraestructuras para mejorar la detección y reparación de fugas, con destacados resultados en la reducción de pérdidas”.

En conclusión, las autoridades realizaron un llamado a la colaboración ciudadana y a la concientización sobre la importancia de cuidar el agua, crucial para enfrentar el escenario complejo que presenta el cambio climático y uno de sus principales efectos: la crisis hídrica y menor disponibilidad de un recurso tan esencial.

Plan de eficiencia hidráulica

Para gestionar de forma eficiente la red de agua potable, Aguas Andinas cuenta con un plan de eficiencia hidráulica que considera nuevas tecnologías e infraestructura, las que comenzaron a implementarse en 2018.

“El plan de eficiencia hidráulica busca mejorar el rendimiento de los más de 13.000 kilómetros de red de distribución de agua potable y las cerca de 2,2 millones de conexiones domiciliarias de esta red con sus respectivos medidores de consumo; reduciendo la pérdida física que se genera por filtraciones, fraudes o diversas condiciones operativas, y mejorando la confiabilidad y calidad de la medición de la producción y del consumo de los clientes”, concluyó el ejecutivo de la compañía de servicios medioambientales.