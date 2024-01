Alcalde de Colchane dice que presencia militar no asegura control fronterizo

Preocupación es la emoción que predomina en las palabras del alcalde de Colchane, Javier García Choque, en cuyo municipio se encuentra ubicado el complejo fronterizo del mismo nombre, una zona en el límite con Bolivia que ha experimentado el mayor flujo de migración irregular a Chile. Se trata de una situación que no es nueva, pero los últimos acontecimientos registrados en la frontera norte del país no hacen más que aumentar la sensación de intranquilidad.

Esta semana, el Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, aseguró en una entrevista radial que en el paso fronterizo de Colchane hay una situación “sin control” durante las tardes y noches. En efecto, según el fiscal Arancibia, el complejo se encuentra cerrado desde las 18:00 horas, lo que provoca que después de ese horario “la gente pasa nomás”.

Si bien posteriormente el persecutor matizó sus dichos, lo cierto es que hay carabineros y patrullas militares en la zona las 24 horas. Sin embargo, el complejo fronterizo tiene horario de oficina, lo que acrecentó la preocupación y las dudas llegaron hasta La Moneda, lo que motivó que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciara que viajará a la Región de Tarapacá para reunirse con el fiscal Arancibia y con otras autoridades locales.

En conversación con El Mostrador, el alcalde de Colchane –quien fue parte del desaparecido partido Amplitud, fundado por la exsenadora Lily Pérez– destacó la necesidad de reestructurar la forma en que el Ejército opera y anticipar medidas de control, ya que la migración irregular se ha desplazado a áreas más alejadas. El jefe comunal destacó la importancia de fortalecer la frontera, considerando la peligrosidad de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Además, expresó inquietud por la situación en Ecuador y abogó por medidas más efectivas, como una legislación más estricta contra el ingreso irregular.

En relación con las polémicas zanjas, el alcalde García considera que son necesarias y que deben ampliarse en otros sectores, para frenar el contrabando y el tránsito de vehículos robados. Respecto a las cifras de homicidios, indicó que, a pesar de la disminución, la sensación de inseguridad persiste en la región.

-¿Cuál es la situación en Colchane, actualmente?

-Nosotros hemos solicitado, desde el año 2019, la ampliación del complejo fronterizo y también la extensión horaria y, por supuesto, el aumento de la dotación del personal. En ese año la respuesta del Gobierno fue que no había recursos disponibles para invertir en ese complejo. Sin embargo, a este Gobierno también le hemos hecho saber la misma necesidad. Desde la exministra Izkia Siches hasta la actual ministra Carolina Tohá, tienen conocimiento de la necesidad de ampliar el funcionamiento, el horario de funcionamiento y la infraestructura, del complejo fronterizo de Colchane. Esto, justamente, para fomentar el ingreso regular o regulado, debido a que actualmente, una vez cerrado el complejo fronterizo, los migrantes o personas que quieren ingresar por la puerta principal a nuestro país lo hacen después de ese horario, por pasos no habilitados. Entonces, de alguna forma estamos fomentando, por el cierre del complejo fronterizo, el ingreso clandestino.

-El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, dijo que no es efectivo que después de las seis de la tarde no haya control, sino que simplemente “no hay atención”, pero también dijo que el paso cuenta con militares 24/7. ¿Qué le parecen sus declaraciones?

-El complejo fronterizo cierra su puerta después de ese horario y ya no puede ingresar nadie por el complejo. Claro, en los costados están los puntos de observación, donde está el Ejército, efectivamente, las 24 horas del día. Sin embargo, las personas que quieren ingresar por pasos no habilitados ocupan todos los pasos no habilitados que existen, que son bastantes, y que, por cierto, en muchos pasos no hay presencia militar. Por eso es que ingresan sin ninguna dificultad a nuestro país. Ahora, nos preocupan también las imágenes que mostró un medio de comunicación, en el sentido de que por el mismo complejo fronterizo estarían ingresando personas sin ningún control, lo cual, claramente, ya es un problema administrativo, un problema de organización, y, por supuesto, de responsabilidad de cómo se administra este complejo.

-¿El Ejército no da abasto?

-Hemos dicho que es necesario y es urgente que, por las características que tiene Colchane y por la crisis migratoria, es importante que ese complejo funcione en las 24 horas del día y, así, poder descongestionar la gran cantidad de personas que pretende ingresar por paso habilitado. Y, por supuesto, se requiere hoy día también reestructurar o reorganizar la forma en que el Ejército está trabajando, ya que la migración irregular hoy día se ha desplazado a sectores más alejados. Es decir, a 20 o 30 kilómetros al sur y al norte de nuestra comuna, principalmente por las localidades de Taipihuano, Ancovinto, Parajaya, Vilacollo, etc.

-El subsecretario Monsalve viajará a la zona, ¿se va a reunir también con él?

-No tenemos ninguna información oficial respecto a aquello, más que los anuncios de los medios de comunicación, por tanto, desconocemos cuál es la agenda, la tarea o si va a venir la autoridad de la región. La verdad es que no tenemos información oficial.

-¿Llega tarde la visita del subsecretario del Interior y Seguridad Pública?

-Resultó ser muy preocupante lo señalado por el Fiscal Regional. En cuanto a sus dichos, claramente genera mucho más preocupación en la población en general. Sin embargo, creemos que muchas de las medidas que se han tomado, si bien es cierto han mitigado de alguna forma los efectos que provoca el descontrol migratorio, se toman demasiado tardías. Y lo otro, también es importante considerar que cada vez que se instala, por ejemplo, un punto de control, estas bandas organizadas, llamadas “coyotes”, también operan de manera mucho más sofisticada. Es decir, se trasladan a otros sectores, funcionan de manera mucho más coordinada, con vehículos, verdaderas caravanas de vehículos que ingresan con migrantes. Y, por supuesto, también el control debe desplazarse a esos puntos donde hoy día los vecinos reclaman mayor seguridad, denuncian presencia de bastantes vehículos particulares dedicados al tráfico de migrantes. Y en ese sentido creemos que la tarea de control debe ser anticipada y no posterior, cuando ya ha ingresado mucha gente a nuestro país.

-Entonces, ¿el control fronterizo y el Ejército están sobrepasados?

-Bueno, el Ejército tiene facultades limitadas. Hoy día, contrariamente a lo que muchas personas en Chile creen, que con la presencia militar hoy día la frontera está controlada, no es así. El Ejército lo que hace hoy día es colaborar con Carabineros y con las mínimas facultades que tiene revisa los equipajes, conduce hacia el complejo fronterizo a las personas que son detectadas en algún paso no habilitado, pero más allá no tiene mayor facultad, por ejemplo, de devolverlos, o simplemente de impedir el ingreso al país de manera irregular. Solamente hoy día vemos que se reconducen, es decir, se devuelven, aquellos migrantes que vienen de Bolivia y Bolivia los recibe. Pero aquellos que no pertenecen a esa nacionalidad simplemente ingresan, a pesar de que está la presencia del Ejército y de Carabineros. Así funciona hoy día nuestra frontera.

-Así, ¿desde 2019? ¿Qué espera del Gobierno, dada esta situación?

-Hay acciones que nosotros hemos solicitado desde hace ya años. Por ejemplo, la ampliación del complejo fronterizo, la extensión horaria, señales mucho más potentes, como las expulsiones administrativas. También necesitamos conocer cuáles son los avances en materia de diálogo con Bolivia, para que la reconducción efectivamente opere, porque hoy día simplemente aquellos migrantes que no son bolivianos ingresan al país de todas formas, aunque no tengan ningún documento de identificación. Además, hay que decir que es importante enfocar los recursos tecnológicos a través de puntos de control, cámaras, presencia militar, en aquellos puntos donde hoy día se ha desplazado la migración irregular, ya que estos están instalados a los costados del complejo fronterizo, donde hoy día hay menor ingreso irregular.

-Usted ha denunciado la presencia de integrantes del Tren de Aragua en Pisiga Bolívar, ¿también en Colchane?

-Lamentablemente, vemos con mucha preocupación el hecho ocurrido el día martes, donde un efectivo del ejército boliviano fue asesinado en Pisiga Bolívar –poblado urbano ubicado en la frontera con Chile–, lo cual da cuenta de la peligrosidad de estas organizaciones criminales y de cómo operan en las fronteras. Estamos a un kilómetro de dicha localidad, donde se asesinó a un personal militar. Y, por cierto, ese hecho nos causa mucho temor, mucha preocupación. Y, perfectamente, ellos, esas personas que cometen delitos en Pisiga Bolívar, tienen toda la posibilidad de ingresar a nuestro país, sin ninguna dificultad, por pasos no habilitados. Por eso es que es importante hoy día reforzar nuestra frontera y crear herramientas que sean efectivas como, por ejemplo, una legislación mucho más dura, que tipifique como delito el ingreso irregular. De lo contrario, controlar una extensa frontera, aun así, generando acciones, va a ser imposible controlarla de manera efectiva.

-Claramente también ven con preocupación lo que está pasando en Ecuador…

-Bueno, el aumento de la inmigración irregular en estas últimas semanas, creemos que se debe en parte a la situación política ecuatoriana y también por las altas temperaturas propias de esta época, que también facilitan el tránsito de personas o de migrantes caminantes. Y, en ese sentido, creemos que con mayor razón hoy día hay que poner atención en el control de nuestra frontera.

-¿Y qué le parecen medidas como las zanjas? El Gobierno está ampliando la de Colchane, de hecho, ¿le parecen efectivas?

-Recordemos que estas zanjas fueron construidas en los primeros kilómetros por el ex Presidente Piñera, luego en el segundo Gobierno de la ex Presidenta Bachelet también se ampliaron las zanjas. Y en este Gobierno lo que se ha hecho es mantener las zanjas, que son siempre necesarias, debido a que han contribuido a mitigar el tránsito sin control de vehículos de contrabando o que transportan mercancías de contrabando o vehículos robados que llegan o pasan a Bolivia. Hoy día, eso ya no ocurre en los costados del complejo fronterizo, donde están construidas las zanjas. Sin embargo, hoy día creemos que es importante considerar este proyecto en otros sectores, donde actualmente está sirviendo para que vehículos robados en Chile pasen sin ningún control hacia Bolivia, como también vehículos de Bolivia ingresan a Chile con migrantes irregulares. Y, por cierto, también todas las acciones que vayan dirigidas a mitigar o a controlar nuestras fronteras siempre van a ser necesarias.

-¿Qué opinión tiene de las cifras del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados? En el primer semestre de 2023, Tarapacá registró un -7,9% (pasó de 30 a 28 homicidios).

-Nos mantiene preocupados, porque no es propio de nuestra región. El hecho de haber bajado en unos puntos no quiere decir que en nuestra región haya seguridad. Todo lo contrario. Han aumentado otro tipo de delitos, la sensación de inseguridad obviamente ha aumentado, vemos que todos los homicidios han aumentado. Los tarapaqueños tienen el temor de sufrir algún tipo de delito en la vía pública. Por tanto, ahí es donde debemos mejorar. Por supuesto, esas estadísticas nos dicen que la situación se mantiene y que debemos trabajar todos unidos.