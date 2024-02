Por discurso del Presidente Boric: políticos golpe a golpe por redes sociales

“Durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”, dijo ayer en el exCongreso nacional el Presidente Boric, durante el funeral del expresidente Piñera. Una frase que tuvo reacciones de todos lados y que mantiene al rojo la red social X.

De hecho, habían pasado unas pocas horas, cuando políticos de derecha y de izquierda comenzaron a reaccionar por lo dicho en el discurso de despedida.

La diputada Daniela Serrano (PC) expresó a través de X que “la posición que marca el Presidente de la República no es representativa de todas las fuerzas que fuimos oposición en ese contexto. Le siguieron las diputadas del mismo partido, Carmen Hertz y Lorena Pizarro, quienes catalogaron de negacionistas las palabras del primer mandatario. “Pretender que el expresidente Piñera utilizó ‘siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos’ es una forma de negacionismo, como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas”, acusó Hertz. Por su parte, Pizarro calificó el discurso del Presidente Boric como “incomprensible” y afirmó que “lo que sí fue bastante ‘más allá de lo justo y razonable’ fueron los asesinatos, las mutilaciones durante el mandato de Sebastián Piñera”.

La senadora Claudia Pascual (PC) también opinó: “Lamento no compartir opinión de que críticas, recriminaciones y demandas en el gobierno de Pdte Piñera fueran más allá de lo justo y lo razonable. Las violaciones a los DDHH existieron y fueron masivas y sistemáticas al menos”.

A su vez la diputada Claudia Mix (Comunes) escribió: “Guardar respeto no es guardar silencio. La historia debe escribirse ajustada a la realidad y la verdad es que el expresidente Piñera se fue imputado en causas de crímenes de lesa humanidad, sobreseído únicamente por su muerte. Responsabilidades que aún persisten para algunos de sus exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y los subsecretarios de la misma cartera Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli (…). De esa manifestación popular 400 personas fueron mutiladas y más de 30 asesinadas, porque quien hoy es santificado por la derecha no actuó con la prudencia y el respeto que el pueblo merecía. Hoy fueron los funerales de un expresidente cuyo estándar ético en sus negocios dejó mucho que desear. El caso del Banco de Talca, Minera Dominga y Exalmar, entre otros, estarán en la memoria de la historia de Chile”.

Por su parte, la abogada Marcela Cubillos (RN) dijo en X lo que venían afirmando varios personeros de derecha: “Pdte @GabrielBoric dijo que “las querellas fueron más allá de lo justo y razonable”. Presidente, pida entonces que se retiren las querellas con las que se persigue a autoridades del Gob del Pdte Piñera. Vienen todas de su sector. Ejerza liderazgo y demuestre que habló en serio”.

La respuesta vino desde la diputada PPD, Helia Molina: “Cállate! A quien le has ganado tu? Fuiste la peor ministra de educación de la historia de Chile!!!”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que los comentarios de Cubillos eran “falsos”: “El estallido social jamás fue liderado por la oposición. Líderes opositores de ese entonces ni siquiera podían aparecer en las marchas, que eran contra toda la clase política. Fue la oposición mediante el acuerdo del 15N la que permitió retomar la estabilidad dándole una salida pacífica al conflicto”.

Ese comentario recibió el apoyo del hermano del Presidente, Simón Boric, quien escribió refiriéndose a Marcela Cubillos: “Muy de acuerdo Marcela es ejemplo de lo que no necesita Chile: división y odiosidad. Ojalá encuentre paz interior”.

La respuesta de Cubillos fue: “Su hermano el Presidente Gabriel Boric, avaló, promovió, indultó y ahora financia a los delincuentes del estallido. Por tanto, usted, su hermano, el diputado Daniel Manouchehri y todos sus amigos no pretendan hoy lavarse las manos de la violencia que provocaron”.

“El Presidente Boric ha estado a la altura de un jefe de Estado. Sus declaraciones hablan de madurez. Él realiza una autocrítica respecto de su rol como oposición y esto es algo legítimo. Hoy vemos a una oposición que nada colabora a Chile. Esto debe terminar, se requiere unidad para avanzar en los cambios que el país necesita”, sentenció Manoucheri a través de una declaración pública.

Por su parte, el exministro de Desarrollo Social, exconstituyente y actual jefe de gabinete de la alcaldesa Irací Hassler, Marcos Barraza (PC) en una entrevista en El Siglo afirmó que se han hecho esfuerzos por reescribir la historia y la biografía del expresidente Piñera. “Es insoslayable su responsabilidad política en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. De igual modo resulta ineludible referirme a los incontables conflictos de interés con los que tuvo de convivir al mismo tiempo que ejercía facultades presidenciales. Su fallecimiento es una situación dolorosa, que logra su eximición de las causas civiles y penales por las que era investigado, pero que no lo absuelve del juicio que la historia y los chilenos y chilenas deben hacer una vez que la conmoción se disipe”, señaló.