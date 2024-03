La molestia del canciller Van Klaveren con el Segundo Piso que lo llevó a evaluar su renuncia

El pasado jueves 7 de marzo un fuerte rumor sacudió los pasillos diplomáticos del Edificio Carrera. Diversos embajadores, consejeros y secretarios se consultaban entre sí sobre si era efectivo que el canciller Alberto Van Klaveren había presentado su renuncia al Presidente Gabriel Boric, por diferencias con el Segundo Piso de La Moneda.

Cuarenta y ocho horas antes, el Mandatario “había informado”, por la mañana, que había decidido retirar la invitación a Fidae a todas las empresas israelíes, porque era “impresentable” exhibir la maquinaria bélica del país en medio del desastre humanitario provocado por los bombardeos en Gaza.

Según explican en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en sectores ligados a la Defensa, el Jefe de Estado, ya con la decisión tomada, le preguntó su opinión al canciller.

Algunos señalan que Van Klaveren compartía la decisión, pero se sintió pasado a llevar porque el Presidente tomó la decisión con sus asesores del Segundo Piso y principalmente con el orejero internacional del Mandatario, Carlos Figueroa (RD), exvocero de “No al TPP-11″.

Para el canciller, reconocido por su trayectoria diplomática, saber con poca antelación la medida lo dejaba expuesto a responder de súbito a los reclamos que de seguro presentarían desde la embajada de Tel Aviv en Chile.

Poco después de que se le comunicara telefónicamente la decisión, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado.

En el Carrera, los funcionarios más cercanos al ministro interpretaron que Defensa había sido informado con mayor antelación.

“Lo que pasó es que Presidencia armó un enredo con el equipo de la Cancillería por lo de Fidae. Y a Defensa lo consideraron más, de hecho redactaron el comunicado. Y Van Klaveren no tuvo tiempo de presentar otra propuesta si hubiera querido. Finalmente, estuvo a punto de renunciar, pero le pidieron que no. Pero recomendó al Presidente no polemizar más con el embajador israelí en Santiago y bajar el perfil a esto, y Boric así lo hizo hoy”, señala una fuente cercana al canciller

Pese a el relato de distintas fuentes diplomáticas sobre el impasse, el Primer Mandatario abordó este lunes la situación, después que los periodistas de Palacio le preguntaran si era efectivo que hubo una diferencia con el canciller por la decisión sobre Fidae.

Antes de que el Presidente respondiera, una asesora de prensa dijo a los periodistas algo que llamó la atención: “Muchas gracias… Solo eso… Vamos, chicos, ya ha respondido suficiente”.

Pero Boric quiso responder. “No hay una diferencia y en esto quiero ser muy claro, lo hemos conversado con el ministro Van Klaveren, en esta decisión de Gobierno y de Estado”.

Y agregó: “Esto fue conversado con el canciller, la decisión, la responsabilidad de la decisión es mía y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto en el Comité Político como con el canciller, como corresponde en decisiones de esta envergadura. Dicho esto, yo no voy a entrar en polémicas con una embajador extranjero, lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente, y por cuestión de principios y el respeto a los derechos humanos que claramente están siendo violados en este momento en Gaza, me llevó a tomar esta decisión y coherente con la posición que históricamente ha tenido Chile, y lo vamos a sostener de esta manera aunque haya que explicar”.

Entre los diplomáticos de carrera vino la tranquilidad luego de las declaraciones del Presidente Boric por Van Klaveren.

No obstante, las suspicacias e inquietudes de los funcionarios del Minrel reflorecieron luego de oír al canciller, tras encabezar un conversatorio organizado por ProChile con 20 mujeres creadoras de pequeñas y medianas empresas en Valparaíso, donde repasó todos sus logros a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y, de paso, asestó un diplomático y sutil contragolpe al Segundo Piso.

“Ha sido una reunión muy relevante y que al mismo tiempo nos insta a seguir trabajando para lograr una mejor inserción internacional del país. Para abrir nuevos mercados, Chile tiene una red de acuerdos económicos muy relevantes que reflejan una política de Estado (…), esta red tiene que ser perfeccionada y al mismo tiempo actualizada. A mí me tocó en diciembre firmar un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Está también vigente un nuevo acuerdo, el CPTPP, un acuerdo realmente muy innovador y que vincula a Chile con diez economías, once ya en este momento, como Gran Bretaña, que está incorporándose al CPTPP. Son economías de avanzada, economías muy relevantes y con un énfasis muy grande en el Asia-Pacífico, que son los grandes mercados del futuro”, declaró el ministro.

Y añadió : “(…) Con un despliegue internacional que ha sido muy relevante en el último año y que nos ha llevado, acompañando al Presidente Boric, a países tan relevantes como Estados Unidos, en una visita realmente de muy alto nivel, a República Popular China, lo mismo el caso de la Unión Europea y lo mismo respecto de una política de Estado, un trabajo acumulado a través de distintos gobiernos, pero insta, como Cancillería, a seguir trabajando para lograr una mejor…”.

Según explican en el Edificio Carrera, Alberto Van Klaveren hizo gala de su trayectoria diplomática y “mencionó todos los tratados a los cuales se opone el orejero de Boric, Carlos Figueroa, y exvocero de ‘Chile sin TPP11’”: el CPTPP, el TLC con Estados Unidos y China, y el acuerdo con la UE.

De hecho, mencionó varias veces la importancia del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), tratado que incorpora por referencia el texto del TPP, y aludió al TLC con EE.UU., sobre el cual Figueroa aspiraba a suspender algunas cláusulas.

Luego del mensaje, el canciller señaló: “Yo agradezco la preocupación de algunos parlamentarios, pero yo me siento muy cómodo”.