Precandidata (CS) a alcaldesa por Providencia: “Matthei ya no está 100% enfocada en la comuna”

Mientras continúa la expectación respecto a las definiciones de la alcaldesa Evelyn Matthei y su carrera presidencial, ya han comenzado a surgir diferentes cartas para disputar la alcaldía de Providencia en octubre próximo.

Una de ellas es la actual concejala de Convergencia Social (CS), Macarena Fernández, quien –en conversación con El Mostrador– analiza el escenario municipal, el despliegue del Frente Amplio (FA) en la comuna y la necesidad de una primaria amplia entre las fuerzas progresistas. También se refiere a la importancia de competir por la mayoría de escaños en el Concejo Municipal, y a definir una carta fuerte para liderar la comuna, más allá de si la actual jefa comunal decide o no ir a la reelección.

-¿Cuál es tu lectura respecto a la indefinición de la alcaldesa Matthei sobre si ir a la reelección en Providencia o enfocarse en la carrera presidencial?

-Ya se puede ver que ella está como la candidata presidencial de la UDI y la derecha. Se empieza a notar que la alcaldesa Matthei ya no está 100% enfocada en la comuna, siendo que yo por lo menos, como concejala, sí estoy 100% enfocada en la concejalía, en trabajar con los vecinos, trabajar por que Providencia sea una mejor comuna. Y, claro, los vecinos me han dicho, en las reuniones en las que yo he estado con ellos, que no están disponibles a votar por una candidata a alcaldesa que va a usar de trampolín esta elección, y que en seis meses más tendría que renunciar para poder ser candidata a la Presidencia.

Es algo que se conversa y los vecinos manifiestan que quieren una alcaldesa o un alcalde, quien sea que esté gobernando la comuna, que esté 100% dedicado a ello.

-¿Cómo proyectan desde los partidos oficialistas la capacidad de unidad en el sector para disputar la comuna en las próximas elecciones? Ya sea en el caso de que la alcaldesa Matthei no vaya a la reelección o, eventualmente, renuncie al cargo y se tenga que votar a su sucesor en el Concejo Municipal.

-Más allá de la decisión que ella tome, nosotros tenemos que llevar candidaturas que sean fuertes. No solamente para disputar la alcaldía –y ahí ojalá sea una primaria lo más amplia posible, lo que se ha tratado de gestionar desde las direcciones nacionales– sino que también llevar candidaturas fuertes al Concejo Municipal, para que se pueda fortalecer y se pueda relevar bastante el trabajo que hace y las fiscalizaciones que realiza a la gestión que haya de turno. Entonces, más allá de lo que decida la alcaldesa Evelyn Matthei, nosotros como oposición al gobierno local tenemos que estar siempre disponibles a llevar la mejor carta en todos los lugares de Providencia. Porque al final la comuna lo merece también.

-Durante el fin de semana, la concejala y exalcaldesa Josefa Errázuriz manifestó estar disponible para competir nuevamente por el sillón municipal. Tú estás como precandidata por Convergencia Social, ¿qué otros nombres han surgido desde el sector y cómo se proyectan las negociaciones?

-Sí, han ido surgiendo distintos nombres. Cada partido se hace cargo de los suyos. Yo estoy de precandidata a alcaldía por Convergencia Social, pero lo que queremos es que haya participación y que haya competencia dentro del sector para lograr un candidato único que aúne las convicciones de las fuerzas progresistas. Para eso debemos estar bien articulados y por eso también una primaria es la mejor opción.

Desde Providencia tenemos una mesa política que está bastante cohesionada, donde remamos para el mismo lado. Por lo mismo, ojalá que haya una primaria. Sabemos que en la comuna lo que se necesita es la mayor unidad posible siempre, si vamos divididos no vamos a lograr el triunfo.

-Providencia forma parte de las comunas del sector oriente que son bastiones electorales para la derecha, ¿qué estrategias deberían implementar desde el progresismo para disputar y ser competitivos en las próximas elecciones municipales?

-Yo creo que en Providencia tiene que demostrarse un alto nivel de gestión, de transparencia y también la capacidad de innovación. ¿Y por qué te lo digo? Porque se ha visto un cambio demográfico en la comuna. En diez años ha ido cambiando, además de que existen adultos mayores, también existen, por ejemplo, jóvenes que han ido migrando a Providencia. Y ese cambio demográfico es el desafío que tenemos, debemos empezar a hacer las políticas públicas que se necesitan para que haya una mejor convivencia entre los vecinos y las vecinas.

Y lo segundo es elevar los niveles de transparencia. Aquí lo homologo con la forma en la que yo he trabajado. Llevo casi 300 fiscalizaciones durante mi gestión como concejala, creo que Providencia tiene que demostrar un alto nivel de gestión en ese sentido. Por ejemplo, denunciamos que no se habían ingresado las reuniones de lobby de los directores de la Corporación de Desarrollo Social, que son los que administran las platas de educación y salud. Y eso no puede pasar en Providencia. Creo que en esas cosas hay que empezar a avanzar.

-Se acaba de votar la unificación del Frente Amplio, lo que también tiene implicancias en las negociaciones de los partidos, ¿cómo se materializaría esto en términos políticos, respecto a la opción que ustedes van a representar en estas elecciones?

-En Providencia hay harta representación del Frente Amplio, de Revolución Democrática y de Convergencia Social, y también hay harta sensibilidad con respecto al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Entonces, lo que nosotros tenemos como desafío es seguir acercándonos a esas personas, como también a las personas que no tienen una representación política y que les interese sumarse a un proyecto que sea liderado por el Frente Amplio. Entre los partidos tenemos una muy buena relación, sin duda vamos a seguir trabajando en conjunto para ser competitivos en estas elecciones, eventualmente liderar el municipio y ojalá también tener varios escaños en el Concejo Municipal.

-Siguiendo con lo del Concejo Municipal, ¿cómo proyectas la elección de concejeros y la importancia de la correlación de fuerzas, en el caso de que la alcaldesa Matthei vaya a la reelección y luego renuncie al cargo?

-Debemos lograr disputarlo y sacar una mayoría, ese es nuestro gran desafío. Y también es el desafío de la derecha, porque además se le abren bastantes cupos, se ha dicho por la prensa que varios no van a ir a la reelección. Entonces, en este minuto está bastante abierto cómo va a quedar el Concejo Municipal en Providencia, eso es un bonito desafío. Además, con el voto obligatorio está aún más abierto, hay que salir a convencer, a reencantar a los vecinos y vecinas que no militan en ninguna parte, que sí les interesa que la comuna progrese y que tenga mejor convivencia y una buena gestión. Ese es el desafío que tenemos todos.

-¿Es una prioridad para las direcciones del Frente Amplio?

-Claro, hay que disputar todos los espacios, para que sea un territorio con una mirada desde el progresismo. Doy fe de que estamos apostando a poder disputar todas las comunas, las 350 comunas que tiene Chile, y Providencia no va a quedar atrás. Tiene que ser un espacio competitivo, sobre todo porque es una comuna que siempre está en el ojo público. En Providencia pasan alrededor de dos millones de personas, por lo tanto, se tiene que reinvertir aquí, no solamente pasan personas que viven en Providencia, sino que también personas que trabajan, que circulan, que van a hacer trámites, que van a comprar. Es una comuna que tiene mucha atención a nivel nacional, no se puede dejar atrás.