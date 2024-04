Concejala de Las Condes arremete contra “la monarquía y la sangre UDI” en la comuna

En medio del complejo momento que vive la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, la concejala independiente de la comuna, Catalina San Martín, criticó el manejo que ha tenido la UDI durante sus años de administración, asegurando que se comportan como “una monarquía”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la exconcejala de Evópoli dijo que “acá hay mucho en juego. Es cosa de pensar que efectivamente Las Condes ha sido el municipio de la UDI por muchos años”.

Según San Martín, es importante que exista rotación en los municipios, tanto de alcaldes como de partidos, ya que pueden pasar cosas como la de Vitacura, que se “destapan cosas cuando llegan nuevas administraciones porque no se van a hacer cargo de lo que venía de la anterior”.

En el caso de Las Condes, agregó, sí existe rotación de alcaldes, pero todos UDI. “En este caso sí ha habido rotación de alcaldes, pero que han sido puestos como si fuera una monarquía, como si fuera una monarquía donde la sangre UDI es la que tiene derecho a gobernar en la comuna“.

“No han habido primarias, no se ha abierto la comuna para que otros partidos de Chile Vamos o de la derecha puedan competir. Entonces, al final, a mí me suena a la lógica de que ellos la pusieron y la iban a defender hasta que pudieran”, indicó sobre Peñaloza.

“Ahora, yo creo que, y esta es mi impresión, que la inminente bajada de la alcaldesa Peñaloza responde más a la presión que pone hoy día Marcela Cubillos en su reelección, que efectivamente, en entender que lo que está pasando en Las Condes es tremendamente grave y que, por supuesto, ella tiene responsabilidad porque es la jefa de servicio. Ella no se puede desentender, como lo ha hecho en los medios, diciendo que esto es responsabilidad de los funcionarios, que ella confió en personas que no debía confiar”, cerró.

Trampolín presidencial

Para San Martín, la hipotética llegada de Cubillos al municipio obedece más que nada a sus intenciones presidenciales. “Yo creo que Marcela Cubillos quiere ser presidenta de Chile, y sabe cómo han pasado todas las personas que han pasado por la alcaldía de Las Condes, en vez de administrar la comuna para los vecinos, la han utilizado para hacer un trampolín para después saltar a otros cargos. A mí no me cabe duda que Marcela Cubillos tiene dentro de sus planes ser presidenta de Chile algún día. Este es un perfecto escenario para hacerlo”.

“En el fondo, Las Condes se han transformado en el impuesto que tienen que pagar los rostros políticos para después tener otros cargos. A mí me da rabia y me da pena porque resulta que hemos estado no sólo yo, sino yo más concejales de distintos colores políticos que hemos logrado trabajar juntos, que hemos denunciado, que hemos dicho las cosas en la oportunidad y en los momentos que corresponden, pero que llegue una persona que estaba viviendo en España totalmente desconectada de la realidad de lo que pasaba y que desde España anuncie que quiere ser candidata acá, pero sin condenar una sola vez los casos de corrupción… Esto es más de lo mismo”, concluyó.