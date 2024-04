Marcela Cubillos: candidata de alma republicana llega ungida por la UDI al reino de Las Condes

La ex diputada, ex ministra y ex convencional Marcela Cubillos espera ser una figura de consenso entre Chile Vamos y los Republicanos como candidata a la alcaldía de la comuna de Las Condes, luego que la actual alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) anunciara esta semana que no repostulará a su cargo. Además de suponer un puente entre la derecha mas dura, representada por el partido Republicano y la derecha tradicional de Chile Vamos -a la que Cubillos renunció- esta candidatura deberá pasar por un filtro: ¿servirá de escudo para no investigar la administración de Joaquín Lavín, así como lo hizo Daniela Peñaloza y que terminó por sepultar sus intenciones de reelección, o, si por el contrario, la gestión va a estar marcada por una disposición para ponerse al servicio de la justicia y que investigue hacia atrás? La historia por verse.

“El origen de mi candidatura fue buscar un consenso que no enfrentara a Chile Vamos con los Republicanos en Las Condes y hoy ese objetivo se está cumpliendo, por eso trabajaré cuidando esa unidad amplia del sector. Ya lo hice antes como candidata a la Convención por la misma comu­na a la que llegué con votos transversales y trabajé constru­ yendo esa unidad al interior de la Convención”, afirmó Cubillos, ex militante de la UDI a El Mercurio.

Cubillos ya lleva tiempo recolectando las firmas para su postulación y en estos días iniciará diálogos con vecinos y organizaciones de la comuna. Llegó el viernes desde Madrid, donde se encontraba junto a su marido, el ex diputado, ex senador y ex ministro Andrés Allamand, quien está en España desempeñándose como Secretario General Iberoamericano.

La postulación se da mientras la Fiscalía Oriente investiga el eventual sobreprecio pagado por la Municipalidad de Las Condes en la compraventa de un inmueble cuyo terreno seria parte de la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

El municipio también enfrenta otra indagatoria por presunto fraude al fisco, relacionada con el pago de horas extras. A su llegada a Chile, “El Mercurio” conversó con Marcela Cubillos y la exministra enfatizó en que buscara ser candidata de unidad de la oposición.

Al ser consultada sobre la decisión de Peñaloza de no ir a la reelección, Cubillos expresó que “siempre he respetado los tiempos y procesos de los par­tidos. Esta es una decisión de ella, junto a su partido, y merece el máximo respeto”.

Unión opositora

Asimismo, indicó que espera reunirse con la directiva de la UDI, “con el resto de partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano. Así se construye la unidad que necesitamos”.

“Mi compromiso es convocar al mejor equipo para trabajar en Las Condes, con un sello de máxima eficiencia en el uso de recursos públicos, fuertes controles internos y gestión enfocada en las prioridades y bienestar de los vecinos”.

Aunque en un principio la iniciativa de la exministra generó críticas desde la directiva de la UDI, desde el partido se fueron abriendo a que la exmilitante de sus filas fuera finalmente una carta que tuviese apoyo de toda la oposición, agregó El Mercurio.

Paralelamente, desde la propia colectividad surgieron voces que comenzaron a apoyar su opción, recordando que la exministra había tenido el apoyo de Chile Vamos para pre­sentarse como candidata a la Convención Constitucional, elección en la que se convirtió en la mujer más votada a nivel nacional, con 84 mil sufragios, sólo superada por Daniel Stingo.

Apoyo

El exministro Claudio Alvarado, uno de los primeros en apo­yarla en sus intenciones, dijo este sábado a “El Mercurio” que “el nombre de Marcela Cubillos surge como alternativa para evitar una competencia entre partidos de un mismo sector político”.

Alvarado afirma que la decisión de la UDI y de Peñaloza fue correcta y “permite sacar del tema electoral elementos externos controversiales y se cumple el objetivo inicial de evitar una competencia en el sector”.

El exministro plantea que es clave maximizar los resultados del sector político, donde incluye no solo a Chile Vamos, sino a Republicanos, Demócratas y Amarillos, con miras luego a las parlamentarias y a la elección presidencial.

Consultado el presidente del Partido Republicano,Arturo Squella, señala que “la postulación de Marcela Cubillos como independiente se plantea como una buena oportunidad para representar al sector, permitiendo de esta manera que los esfuerzos de todos estén en las comunas goberna­das por la izquierda”.

Así comienza a disiparse la duda que existía en Chile Vamos sobre la posibilidad de que el Partido Republicano levantara una candidatura paralela si la opción era Daniela Peñaloza.

Consejo UDI

Este sábado además se realizó consejo general en la UDI en el que se debatió principalmente sobre las primarias.

Por otro lado, pese a que todavía no son ratificados, en el partido apoyarán las candidaturas de Jaime Bellolio en Pro­ videncia; del exministro Sebastián Sichel, en Santiago; y de Marcela Cubillos, en Las Condes. Respecto de esas tres cartas enfatizan en que se trata de personas con gran trayectoria y figuras competitivas en esas comunas.

En Lo Barnechea, el partido apoyará a Carlos Ward y en Maipú se espera que compita el exministro Rodri­go Delgado.