Día Internacional del Carmenere: la cepa que renació en Chile

En 1860 el Carmenere, la cepa originaria de Burdeos (Francia), se extinguió debido a una plaga de filoxera que acabó con todos los viñedos de la región. Luego, a la hora de replantar se optó por Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc y en menores proporciones Petit Verdot y Malbec.

Mientras en Europa la cepa se había extinguido, en Chile estaba prosperando en silencio. La variedad que fue traída en la década de 1850, diez años antes de la filoxera, fue confundida por Merlot e incluso Cabernet Franc y se propagó por todo el país.

A lo largo del siguiente siglo, los enólogos observaron diferencias notables entre este “Merlot” y las nuevas plantaciones de la misma cepa, destacando su singular sabor, apariencia y su madurez más tardía.

No obstante, no fue sino hasta el 24 de noviembre de 1994 que Jean-Michel Boursiquot, ampelógrafo francés de visita en el valle del Maipo, específicamente en Viña Carmen, hizo un descubrimiento asombroso: la supuesta variedad de Merlot no era tal, sino que se trataba de Carménère, la cepa considerada extinta. Confirmada posteriormente mediante pruebas de ADN, la teoría de Boursiquot quedó plenamente respaldada.

“Este descubrimiento marcó un hito en la industria vitivinícola; sin embargo, la transición no fue fácil, ya que había que promover una cepa que no era conocida en el país. Con el paso del tiempo, la variedad logró posicionarse y nos ha permitido entender bien la cepa, inspirando a enólogos de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e incluso Burdeos a plantar Carménère a partir de estacas chilenas”, destaca Ana María Cumsille, Enóloga de Viña Carmen.

Hoy, a 29 años del redescubrimiento de esta cepa, Chile cuenta con más de 10.000 hectáreas plantadas, siendo el país donde está el mayor porcentaje del Carmenere plantado en el mundo, y es en el Valle de Colchagua donde se concentra más del 50% de la producción nacional. Aunque el Carménèreestá presente en varios países, su identidad siempre conservará su arraigo chileno.

Alternativas para celebrar este día

Para aquellos interesados en sumergirse en esta fascinante historia, Santa Rita Estates ofrece el Tour Carménère con un 15% de descuento. Un recorrido guiado por los viñedos en coche de caballos para conocer el monolito del Carménère que marca el lugar exacto donde fue redescubierta esta cepa. En sintonía con la celebración, el Wine Shop de Viña Santa Rita ofrecerá descuentos de hasta un 30% en sus productos. Dos oportunidades imperdibles que estarán disponibles del 20 al 26 de noviembre.

Tanbién hay vinos para disfrutar de esta cepa:

Pewën de Apalta: se posiciona como el top Carménère de Viña Santa Rita. Es elaborado a partir de un pequeño bloque de viñedos de secano ubicado en el piedmont de Apalta plantado en 1938, considerado como uno de los mejores valles vitivinícolas para la producción de Carménère en Chile. Es un vino que está envejecido durante 18 meses en barricas de roble francés

Floresta Carménère: Una mirada diferente a las variedades clásicas de Chile. Esta innovadora línea de vinos, destaca por su baja intervención enológica para conseguir la máxima expresión del terroir y demostrar la pureza de cada cepa. De cosecha temprana, las uvas de este vino provienen de un bloque muy antiguo y especial de Carmenere en el corazón de Apalta, Valle de Colchagua.

V Lustros Carménère de Viña Carmen: Un tributo a los 25 años del redescubrimiento del Carmenere, este vino de color rojo carmín es de gran profundidad. En nariz es elegante y fresco con capas dominadas por fruta negra y azul, apareciendo guinda negra que se mezcla con notas especiadas dulces, tierra húmeda con toques de cacao, grafito y tabaco.

Mientras que algunos de los vinos Carmenere que puedes encontrar en La Vinoteca:

Casas Patronales Leal: Valle del Maule, Viña Casas Patronales. Destaca por su gran calidad, que nace en lo profundo del secano costero de Cauquenes, entre viñedos con gran luminosidad. Un vino profundo, graso, suave, elegante y de alta complejidad.

Se caracteriza por su color rojo rubí brillante y su aroma intenso, complejo y elegante. En boca se percibe como un vino aterciopelado, con gran medio de boca, oleoso, equilibrado y un final persistente.

Koyle Royale: Las uvas fueron recolectadas en parcelas muy pequeñas y seleccionadas de viñedos de alta densidad en el Valle de Colchagua. Este vino, de Viña Koyle, se caracteriza por su color púrpura intenso, aromas puros y limpios, con un toque picante y notas herbales.

En boca es jugoso y suave, además sus taninos son firmes y aterciopelados, con un final largo y persistente que se ve influido por la adición de Petit Verdot en la mezcla final. Su potencial de guarda es de 10 años.

Santa Ema Amplus: Amplus Carmenere cuenta con toda la tipicidad y el sello especial de Peumo del Valle de Cachapoal.

De Viña Santa Ema, destaca por su color rojo rubí profundo, con notas violetas y aroma expresivo e intenso, con toques de cerezas negras, cassis con notas de tabaco, chocolate y grafito. En boca es estructurado, potente, de taninos redondos y maduros que otorgan un final voluminoso y seductor. Su potencial de guarda es de 6 años.

Requingua Toro de Piedra Rincón de los Vientos: Valle de Curicó, Viña Requingua. Un vino de una consistencia infalible, un carácter singular y una calidad de excelencia. Destaca su color rojo profundo y su aroma a notas intensas de especies, frutas rojas, menta, cedro y café.

En boca se percibe amplio, de taninos suaves, con aromas a cedro y especies. Su potencial de guarda es de 10 años.

J. Bouchon Block Series: De Valle del Maule, Viña J. Bouchon, este vino posee un color carmín intenso y un aroma agradable a frutas rojas y negras maduras, como cerezas o moras, con notas a pimienta negra.

En boca es redondo, con gran estructura de taninos suaves y jugosos. Su potencial de guarda es de 8 años.

Von Siebenthal San Valentino: Del Valle de Aconcagua, Viña Von Siebenthal, este vino se caracteriza por su color rojo granate, de intensidad media, limpio y brillante. Su aroma es limpio, rico en expresión frutal, frambuesa y guinda fresca, especias como el laurel, té negro, pimentón rojo salteado y un toque de tierra húmeda.

En boca es seco, de acidez media, grata cesación de alcohol medio, de perfecto equilibrio entre la madera y el vino, gran expresión de la variedad, sabor que recuerda a la nuez y pimentón rojo salteado, con un final en boca de intensidad media.

Morandé Vitis Única: Del Valle de Maipo, este vino presenta un portafolio de cepas tradicionales, con destacados orígenes y técnicas de vinificación no convencionales. Destaca su color rojo intenso, con matices violáceos y aroma fresco e intenso a frutas que recuerdan la mora y el arándano, además de notas especiadas como pimienta negra, canela y granos de café tostado

En boca se percibe frutal, complejo y persistente a frutos negros, especies, chocolate, sabores terrosos y trufados, taninos masivos y aterciopelados.

VIK A: VIK A, de Millahue, Valle de Cachapoal, se caracteriza por su color alegre y profundo, con matices azules muy brillantes. Su aroma es elegante, a frutas negras como moras y ciruelas, que acompañadas de especias generan un sonido en la imaginación, no sólo agradable sino trascendente.

En boca, este vino desarrolla sus taninos finos y muy redondos, con un volumen expresivo y abundante pero sin peso. A la vez su acidez lo hace dinámico.

Para el vino carmenere, la temperatura ideal de servicio es de 16º y su maridaje perfecto es: quesos maduros y ahumados, carnes y pastas con salsas.

Nuevo lanzamiento