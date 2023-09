Las empresas que destinan miles de dólares para costear las vacaciones de sus trabajadores

Michael König, catedrático en el departamento de estrategia e innovación de la Universidad de Economía y Negocios de Vienna le atribuye esta tendencia al estado actual del mundo laboral, el cual todavía se mantiene como un “mercado de vendedores” alrededor del mundo, incluso en una economía incierta.

Reclutar y mantener

Y aunque esto es una tendencia mundial, los beneficios de viaje pueden ser particularmente atractivos para los trabajadores de EE.UU. , donde las vacaciones pagas no son un requerimiento legal, y donde el 46% de las personas que tienen vacaciones pagas, no se las toman completas.

No igual de valiosos para todos

“ Para empleados como padres que trabajan o personas que cuidan de alguien, los viajes pueden no ser algo que necesiten . En ese caso, las organizaciones podrían considerar alternativas, como para que los empleados no sientan que están dándole beneficios preferenciales a unos sobre otros”, dice.

Allen también dice que los incentivos financieros no se deberían usar como paños de agua tibia para evitar un tema mayor: “Estos beneficios no reemplazan la necesidad que hay de apoyo a la salud y el bienestar, además de la necesidad de una cultura laboral fuerte y efectiva. Si un lugar de trabajo no es sano psicológicamente, el apoyo financiero no borrará este impacto negativo”, dice.