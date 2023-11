“El mejor del mundo” vuelve a casa: CM Punk regresa a la WWE tras casi una década

Para los amantes de la lucha libre, era uno de los regresos más esperados. Tras casi una década fuera de la empresa, la superestrella CM Punk realizó un sorpresivo regreso a WWE.

Su regreso se dio tras el combate varonil de War Games, en el evento por pago Survivor Series.

Cuando el evento parecía acabar, sonó su clásico tema “Cult of Personality” y apareció, ante el griterío y sorpresa del público de Chicago, ciudad natal de Punk.

La última vez que CM Punk apareció en la WWE fue en Royal Rumble de 2014 cuando fue eliminado por Kane.

NEVER. SAY. NEVER.@CMPunk has just returned to WWE at #SurvivorSeries!!! pic.twitter.com/0dpG6vyT5r

— WWE (@WWE) November 26, 2023