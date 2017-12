Si hubo un tema que se tomó la agenda de los medios durante el 2017 fue la incansable lucha de las mujeres por sacar a la luz los casos de abusos sexuales, discriminación y femicidios.

En Chile tuvimos la resolución del horrible caso de Nabila Riffo quien fue brutalmente atacada por su pareja el 14 de mayo de 2016 en Coyhaique. En primera instancia se había condenado al agresor a una pena de 26 años por los delitos de violación de morada, lesiones graves-gravísimas y femicidio frustrado. Sin embargo, en julio de 2017 se recalificó el femicidio frustrado por el de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar rebajando la pena a sólo 18 años.

En el contexto del juicio, Nabila Riffo no sólo tuvo que revivir el ataque una y otra vez frente al tribunal, sino que debió ser testigo de cómo los medios de comunicación teorizaban sobre su vida privada pasando a llevar su dignidad e intimidad.

Nabila dijo ¡Basta! y demandó a Tonka Tomicic, a Canal 13 y al exdirector del programa Bienvenidos por daño moral al revelar el peritaje ginecológico de una forma morbosa, generando un trato denigrante e indolente.

Pero las mujeres tendríamos mucho más que decir…

Como si fuera una película, en octubre de este año estalló el caso de Harvey Weinstein en el mismísimo corazón de Hollywood. El reconocido y poderoso productor era desvinculado de su trabajo tras la publicación, por parte de The New Yorker y The New York Times, de graves denuncias de acoso sexual que ocurrieron por décadas y cuyas víctimas fueron acalladas por años.

No es la primera vez que se hacían públicas este tipo de denuncias, de hecho era un secreto a voces en la industria, pero los testimonios de artistas famosas como Ashley Judd , Rose McGowan, Mira Sorvino, Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow contra Weinstein desató una tormenta nunca antes vista. A raíz de estas denuncias, la actriz Alyssa Milano invitó a las mujeres a sumarse a las denuncias de acoso sexual bajo el hashtag #MeToo.

El fenómeno fue tan grande que #MeToo se extendió en todo el mundo y fueron miles de mujeres, famosas y anónimas, las que se atrevieron a levantar la voz para denunciar los abusos que debieron sufrir a manos de poderosos en los más distintos ámbitos.

El impacto fue tal que el movimiento #MeToo, elegido "Persona del Año 2017" por la revista Time. En la portada de la revista se ve a Ashley Judd, Susan Fowler, Adama Iwu, Taylor Swift e Isabela Pascual junto a otras personas que tuvieron el valor de no quedarse calladas y alentar con su testimonio para que miles de personas rompieran el silencio ante el acoso sexual.

Chile también se sumó a #MeToo y fueron varias mujeres las que se atrevieron a contar en las redes sociales sus historias de abuso y hostigamiento.

El 2017 las mujeres levantamos la voz y logramos que algunos de los temas que nos afectan se hicieran visibles, pero aún no falta mucho por avanzar.

El próximo gobierno de Sebastián Piñera tendrá que avanzar en temas como la prevención, el acompañamiento a las víctimas y aumentar las sanciones a los agresores. Además, deberá recuperar el protagonismo del Ministerio de la Mujer en la lucha contra la violencia, restableciendo la campaña anual y fortalecer la labor de Carabineros.

Falta todavía mucho por avanzar para que las mujeres podamos vivir en una sociedad libre de violencia, con oportunidades igual que los hombres y donde nuestras hijas puedan crecer en paz, sin abusos ni discriminaciones.