Las versiones de prensa indicaban este miércoles que el presidente electo, Sebastián Piñera, y los timoneles de Chile Vamos acordaron rechazar los proyectos emblemáticos de Michelle Bachelet durante su reunión de trabajo para proyectar algunos nombres para el futuro gabinete.

Según el diario La Tercera, se decidió no apoyar las reformas a las pensiones -que actualmente se encuentra con suma urgencia- ni la reforma al capítulo XV de la Constitución, además del rechazo a la Ley de Identidad de Género, que se tramita hace cuatro años en el Congreso, se encuentra en segundo trámite constitucional, y que está discusión inmediata.

El anuncio no fue bien tomado por algunas organizaciones que defienden los derechos de la población LGBTI. Fundación Iguales rechazó la eventual obstrucción del futuro gobierno contra el proyecto de ley de identidad de género que afecte directamente a las personas Trans, por considerarlo un retroceso y un atropello a una iniciativa que ha ido avanzando acorde a la constitución chilena y que refleja las impresiones tanto de su conglomerado como las de la actual administración.

Para el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, "el giro conservador de Sebastián Piñera se empieza a notar antes de asumir la presidencia. Es incomprensible que se deseche un proyecto que busca facilitar la vida de uno de los grupos más discriminados de la sociedad chilena, como son las personas trans. Nos gustaría saber los argumentos sobre los cuales se ha tomado una decisión tan radical como detener definitivamente el avance de este proyecto".

Este martes, el actual gobierno anunció la discusión inmediata del proyecto para intentar aprobarlo antes del 11 de marzo "Esta urgencia significa que el proyecto debe ser despachado de la Cámara de Diputados en los próximos 6 días hábiles, lo que es un tiempo acotado. Esperamos que la comisión de Derechos Humanos y luego la Sala, pese al reciente anuncio de Sebastián Piñera, cumplan con los plazos reglamentarios y tengamos pronto una ley de identidad de género digna para las personas trans de nuestro país", dijo Pi.

Un poco más optimista se mostró el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Rolando Jiménez. "Nosotros tenemos una versión distinta con respecto al futuro gobierno. Cuando nos reunimos con Andrés Chadwick antes de la primera vuelta, donde estaba presente también el presidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg y el senador Alberto Espina, señalaron que los proyectos de ley ya ingresados a tramitación no iban a ser cuestionados por el nuevo gobierno. Ellos se comprometieron con nosotros a no retroceder en los proyectos ya presentados", sostuvo.

"Esperamos que no haya interferencia con la tramitación ni del proyecto de Ley de Identidad de Género ni con el de Matrimonio Igualitario. Entendemos que no las comparten, pero es el compromiso que adquirieron con nosotros y si no se alcanza a aprobar en este gobierno, el juego al interior del Congreso tendrá que operar en el próximo", agregó.

De no cumplirse los compromisos, el dirigente dijo que tomarían la medidas necesarias. "Hay un compromiso del Estado de Chile ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que va más allá del gobierno de turno, que establece la necesidad de alcanzar una ley de matrimonio igualitario y de ley de identidad de género. Y si no se cumplen los acuerdos vamos a tener que recurrir a todas las herramientas que plantea el estado de derecho y a las movilizaciones sociales para seguir avanzando en la inclusión y en el reconocimiento de igualdad de derechos ante la ley", señaló.

Por su parte Franco Fuica, vicepresidente y coordinador legislativo de Asociación OTDChile (Organizando Trans Diversidades) recalca que los compromisos internacionales existen y “se han firmado como Estado, no como gobierno de Bachelet”.

Aún así reconoce que Chile Vamos tiene otra mirada con respecto a la ley, pero confía en que si va a concretarse. “Me parece que Piñera sí haría algo por que saliera el proyecto, pero giraría en torno a otras cuestiones. Por ejemplo, lo mas probable es que el tramite se haría en un tribunal y finalmente un juez decidiría que pruebas se necesitan para que una persona trans pueda demostrar que es del género que dice, seguramente pasaría por el servicio medico legal de manera obligatoria como medida de protocolo, probablemente también tendríamos un periodo de oposición. O sea todo lo que nosotros henos rechazado del proyecto y que han sido las limitaciones de la derecha, yo creo que sería el proyecto que impulsaría el gobierno de Piñera, donde la persona no tiene facultad, y se genera el cambio pero desde una perspectiva patologizante, que es una perspectiva donde el ciudadano no tiene derechos si no que tiene que corroborar y comprobar que es quien dice ser”, manifiesta.

Por eso si la ley quedara pendiente para el próximo gobierno esperan que de todas formas se apruebe “en esos términos aunque no sean los mas adecuados y lo que soñamos como activistas trans y como comunidad trans empoderada”.

“Quisiéramos que se reconociera un cupo laboral, que se reconociera a las personas trans que vivieron en dictadura y que pudiera repararse el daño causado o incluso a toda la gente que antes vivió una situación de gran vulneración de sus derechos producto de ser trans. Sabemos que esas cosas no se van a dar ni en este gobierno, ni menos en el próximo, pero la situación de que puedan acceder los adultos, que no haya ningún certificado patologizante, que ingresen niños, niñas y adolescentes aunque sea por vía judicial, que las personas migrantes también puedan hacer su cambio acá si tienen su residencia definitiva, todos esos pequeños avances a nosotros nos parecen que son por lo menos un piso mínimo de dignidad para las personas trans”, afirma.

Ley de Identidad de Género avanza en su tramitación

La Ley de Identidad de Género busca reconocer a las personas tras y facilitar la modificación de sus documentos legales a partir de una regulación que permite a toda persona obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento u otros instrumentos, cuando no coincidan con su identidad de género.

La iniciativa este miércoles logró un importante avance luego de que la comisión de Derechos Humanos de los diputados aprobara la idea de legislar la iniciativa, lo que posibilita que la próxima semana se vote su articulado, y que luego se discuta en sala.

La iniciativa fue aprobada por 8 a favor y 4 en contra, con votos a favor de Sergio Ojeda, Hugo Gutiérrez, Loreto Carvajal, René Saffirio, Raúl Saldivar, Tucapel Jiménez y Felipe Letelier, además de Felipe Kast (Evópoli) que integra Chile Vamos. Mientras Diego Paulsen y los UDI Juan Antonio Coloma y Jaime Bellolio votaron en contra.

"Hemos votado en contra principalmente por dos motivos: porque se permite el cambio de sexo registral a menores de edad, incluso sin el consentimiento de los padres. Y porque además se le va quitando la autonomía a las familias, a los padres, para poder educar a sus hijos, dándole este poder al Estado, específicamente en materia de educación sexual", explicó Coloma.