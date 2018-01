Luego de que más de un centenar de académicas y estudiantes firmaran una declaración que denuncia la falta de políticas de género y políticas sobre el acoso sexual y violencia dentro de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), la institución estatal evaluó el tea y realizó su propia declaración ante los requerimientos que pedían, entre otras cosas, que las personas que hayan sido condenadas por acoso sexual, violencia sexual, violencia intrafamiliar no pudieran acceder a los fondos de investigación académica de cualquier tipo, además de crear una Oficina de Género al interior de Conicyt.

Es por eso que el organismo realizó una propia declaración para aclarar unos puntos:

"Al respecto, somos enfáticos en repudiar las prácticas denunciadas en el escrito, en relación a acoso en cualquiera de sus formas, al abuso sexual y, también, a la violencia en contra de las mujeres.

"Sin embargo, corresponde señalar que, Conicyt no tiene las atribuciones para implementar y/o aplicar penas accesorias -de carácter administrativo o penal-, no contenidas en el ordenamiento jurídico, que puedan incorporarse a los procesos de adjudicación de proyectos de investigación financiados por Fondecyt o Conicyt. En un Estado de Derecho como el chileno, aquello, de estimarse pertinente por la sociedad chilena, corresponde ser implementado por normas de rango legal, además de ser materia del poder judicial, la determinación de la existencia de un hecho punible y la eventual aplicación de sanciones, siguiendo, por supuesto, los procedimientos de rigor sobre el particular.

"Cabe destacar que, Conicyt ha impulsado una política de género valorada en el sistema público de Chile. De hecho, a fines de 2017, organizó por primera vez en Latinoamérica el Gender Summit, promoviendo un amplio debate en torno a temáticas de género en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación. Es por ello que, Conicyt continuará participando activamente en

espacios de análisis sobre estas materias. Asimismo, instaremos a las instituciones patrocinantes a que instalen un debate sobre el particular, las que deberán realizar las acciones pertinentes, dentro de la esfera de sus prerrogativas!.

Mario Hamuy W.

Presidente del Consejo de CONICYT

Martin Montecino

Presidente del Consejo Superior de Ciencia-FONDECYT

Christian Nicolai

Director Ejecutivo de CONICYT