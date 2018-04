El diario El Ovallino informó hoy sobre la denuncia de 5 carabineras que habrían sufrido desde el 2015 -según una funcionaria- acoso laboral y sexual por parte de un capitán de la Tercera Comisaría de Ovalle.

Las denuncias fueron interpuestas el pasado 27 de marzo y en ella las funcionarias entregaron su testimonio sobre una seguidilla de hechos donde, según explica el medio local, se habría valido de su rango y de su función específica al interior de dicha comisaría para perjudicar directamente las labores de ellas y en consecuencia, sus carreras.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso El Ovallino, las cinco declaraciones coinciden en un supuesto abuso de poder y manifiestan una serie de situaciones.

Una de ellas manifestó que tras negarse a una salida a cenar con él, este la le habría asignado "guardias constantes y turnos extenuantes y hasta poco comunes".

Otro de esos testimonios, muy similar, reveló que “pide que salgamos a lugares privados juntos a cambio de tener un mejor pasar en la institución”. Y agregó: “me sentí pasada a llevar y vulnerable en mi aspecto profesional”.

Las declaraciones dejan en evidencia presuntas situaciones en donde el uniformado habría realizado proposiciones de carácter sexual, de manera directa. Tras negarse a la propuesta, una de ellas habría constatado inconvenientes en su labor: “había ordenado que me tenían que sacar de la guardia, provocando un resentimiento de angustia de no poder trabajar de forma adecuada y me sentí totalmente vulnerada”. Además agrega: “yo siempre he sentido acoso laboral”.

Otra funcionaria mencionó en su relato, que “se encontraba molesto conmigo debido a que en su momento él me había propuesto una invitación a salir, la cual no acepté, por tal motivo me sentí pasada a llevar en mi calidad de mujer”. La misma funcionaria dijo en el documento que “me manifestó en una oportunidad que si deseaba tener un mejor puesto, mejores servicios, que no haría noche, pero que ya sabía lo que tenía que hacer”.

En cuanto a las denunciantes, se les dio a conocer que el acusado fue separado de sus funciones administrativas y de su responsabilidad de mando, lo que implica que ya no está realizando labores en la Tercera Comisaría de Ovalle y fue trasladado a la Prefectura Limarí-Choapa, ya que mientras esté el sumario en curso está impedido de ejercer su mando.

Las denunciantes se reunirán con un psicólogo para enfrentar el hecho traumático.

Se espera que en los próximos días el sumario administrativo en contra del oficial acusado esté listo