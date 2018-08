Tenista francesa recibió advertencia tras quitarse la camiseta en partido de US Open

La tenista francesa Alizé Cornet recibió un warning por "conducta antideportiva" luego de quitarse la camiseta durante un partido del US Open en Nueva York.

El hecho ocurrió cuando la tenista, justo antes de comenzar el tercer set, se dio cuenta que se había puesto la camiseta al revés, momento en el que, en plena cancha, se la quita y se la vuelve a poner.

El acto fue calificado como "conducta antideportiva", decisión que ha generado polémica debido a que los hombres pueden hacerlo sin recibir amonestación.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA por sus siglas en inglés) señaló que la raqueta gala "no hizo nada malo" y que la WTA no establece normativas referentes al cambio de indumentaria.

"La violación del código por la que la USTA advirtió a Alize Cornet durante su partido de primera ronda en el US Open fue injusta y no se basó en una regla de la WTA, pues la WTA no tiene reglas contra el cambio de indumentaria en cancha", señaló la organización.

Desde la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), que organiza el US Open, señalaron que tanto hombres como mujeres pueden cambiar de camiseta estando sentados, lo que no se considera una violación a los códigos.

"Lamentamos que Cornet recibiera una advertencia. Clarificamos nuestra política para asegurarnos que esto nunca pase de nuevo. Afortunadamente, solo recibió una advertencia y no tuvo castigo ni multa", aclararon.