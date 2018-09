Amandititita, la reina de la anarcocumbia: “No podemos seguir operándonos o poniéndonos tetas y nalgas para que un hombre nos apruebe”

"Si fuera una privilegiada escribiría puras baladas", sentencia Amandititita en los escenarios, cuando abre sus conciertos.

La reina de la anarcocumbia en México se llama Amanda Lalena Escalante. "Amanda por una canción de Víctor Jara: 'Te recuerdo, Amanda'. Lalena por una canción de Donovan: 'Laléna'. Desde ese día he estado rodeada de canciones", relata en su libro "Trece latas de atún".

Amandititita nació en 1979. A los 12 años se convirtió en una lectora voraz. A los 16 se fue a vivir sola en una azotea de la colonia Condesa, en Ciudad de México,con una máquina de escribir de fierro, en la que escribía para escapar del dolor de la muerte del su padre, el músico Rodrigo González, víctima del terremoto de 1985.

Pulsando con fuerza llenaba las páginas de su primera novela, que nunca llegó a publicar. Pero le siguieron sin parar un diario de vida, crónicas, poemas, cuentos, ensayos y grandes canciones. Chistosas pero lúcidas, de aguda crítica social, con el ritmo cumbianchero de los bajos fondos.

Ser artista fue "una necesidad, algo que haces para salvarte. Uno crea la ficción para poder aguantar la realidad".

La artista mexicana, que debutó en la música en 2008 y actualmente reside en Los Ángeles, forma parte de la programación del Hay Festival que se celebra en Querétaro, México, del 6 al 9 de septiembre, donde dialogará con el escritor Guillermo Fadanelli.

¿Dónde está la anarquía en tus canciones?

Más que en las letras está en la música. Simplemente soy una cronista urbana, enamorada de las historias y de la gente.

¿Y cuál es tu causa, tu compromiso con la gente?

No tengo más ideología que creer que las personas se han lastimado mucho por conceptos sociales que dicen que no puedes ser gorda, no puedes ser flaca, no puedes hacer cumbia, no puedes hacer rock, no puedes ser mujer y si eres mujer no te puedes divorciar, no puedes abortar, ¿sabes? Mi única bandera sería entender absolutamente el concepto de la libertad, soy una persona muy libre.

¿Y eso te ha traído conflictos a lo largo de tu carrera? Porque en algún momento perteneciste al mainstream y ahora eres una artista independiente.

Mi primer disco fue en un gran disquera y todo bien, pero en el segundo hice una canción, "La Güera Televisa", en la que me burlaba de las televisoras y me dijeron "no".

Nunca había visto una mesa larga, con una persona de corbata en la cabecera, diciendo "no me gusta lo que estás haciendo, ¿podrías intentar algo más?" Y yo dije: ¿Qué? ¿En serio? ¿Esto es que me tengo que tragar para estar en una disquera? ¡Jamás!

-La Güera dice "Soy la más fea del internet, estoy más chaparra que Nelson Ned.Vulgar y corriente como Roma el detergente". ¿Cómo nace esta canción?

Mi padre era un hombre espectacularmente listo y mi madre, Mireya, era traductora simultánea, gente de mucha cultura. Jamás había tenido problema con el bullying, vivía en un entorno de lectores, una especie de burbuja donde todo el mundo me decía eres guapísima, eres chaparrita, pero, whatever, eso no importa, estás preciosa. Jamás en la vida me habrían dicho que un güero esbelto era mejor que yo.

Pero de pronto saqué unas canciones y me enfrenté, como una cachetada, con los medios, con Televisa, TV Azteca y el internet haciéndome bullying en serio. Decían esta gorda, esta chaparra, esta fea, no sé qué salió primero, si los lentes, los dientes o la cumbia.

¿Cuándo ocurrió eso?

Cuando tenía 25 años. Me acuerdo perfecto que fui al ciber a ver los comentarios y llegué a la disquera llorando, porque era horrible lo que la gente decía. Jamás habría pensado que yo no era bonita, ni me había dado cuenta de que no era alta.

Cuando me volví famosa, la sociedad me dio un trancazo horrible. Entonces hice "La Güera Televisa" con mucho coraje. Yo no puedo ser una güera Televisa y no quiero ser una güera Televisa. Siempre abro mis conciertos así y creo que a partir de ese momento, la gente me quiere mucho, o bueno, un poco más.