BBVA realizó sus proyecciones para este año, con un importante grado de cautela.

De acuerdo al informe presentado esta mañana por el equipo de estudios del banco, el PIB del país crecería 1,5% el 2017, y 2,7% para el 2018, algo por debajo de la media. Ayer LarrainVail apuntó a un crecimiento de 4%. El consenso es sobre 3% para este año.

Para el banco, el principal desafío seguiría siendo recuperar inversión "de manera robusta", ya que "por ahora, la recuperación es heterogénea sectorialmente y empujada por consumo privado".

Alertan que "demasiado crecimiento en consumo privado de bienes durables (importados) puede volver a levantar los riesgos de excesivo déficit de cuenta corriente observados entre 2009-2012".

Frente a la inversión en tanto, proyectan que la inversión crecería en torno a 3% el 2018, y que "un crecimiento mayor requerirá destrabes y nuevos estímulos a inversión de la nueva administración".

En tanto los activos locales (bolsa y tipo de cambio), destacan que el mercado ya ha internalizado un escenario de recuperación mayor al estimado, por lo que "se levanta riesgo de decepciones en las expectativas".

Apuesta a que el test será el segundo semestre, luego de que asuma el presidente electo Sebastián Piñera.

"El mayor precio del cobre no significa per se el mismo repunte de la inversión minera del ciclo pasado como parece estimar el consenso. La minería del cobre no es la misma del pasado (menor ley, nueva estructura tributaria, mayores exigencias ambientales y comunitarias, peor ranking global minería chilena)", indica el BBVA.

Frente a la consolidación fiscal, estiman que la expansión del gasto público será en torno a 2,1% entre 2018-2021, pero que "los espacios de crecimiento del gasto se reducen a menos de 2% anual desde 2019".

En ese sentido, apuntan a que "será clave el cumplimiento de recortes y reasignaciones de gasto por US$7.000 millones para garantizar una senda sostenible de cierre de déficit estructural y cumplimiento plan Gobierno por US$14 mil millones". Concluyen que una mejora en los parámetros estructurales ayudaría a cerrar el déficit.

Para 2107 estiman que el crecimiento del gasto cerró en en 4,7% y el déficit fiscal efectivo alcanzará 2,6% del PIB. "Esta cifra llega a confirmar que este ha sido el peor cuatrienio, y a la vez el peor promedio de un periodo presidencial, desde 1990, con una deuda bruta que cerraría el año con un stock de 24,3% del PIB, la cifra más alta desde 1993", aunque destaca que las cifras son mejores a lo esperado a inicios de ese año.

Su apuesta, además, es que la inflación se ubicaría bajo 3% durante el 2018, mientras que de mantenerse el tipo de cambio en torno a $600, la inflación terminaría nuevamente en el piso del rango meta del Banco Central (en torno a 2%). "No tendremos convergencia inflacionaria sin depreciación del peso hacia $650-$660", señalan.

Remarcan que la Tasa de política monetaria no tiene espacio para aumentos el 2018 ante "evidente rezago del pasado". Pese a esto, señalan que "aún persisten los riesgos de nuevos recortes en la TPM ante decepciones inflacionarias durante los próximos meses".