Como se nota que Chile ya no es el mejor alumno de la región.

Al menos si se mide por el tamaño de la representación chilena en Davos, donde este martes los poderosos VIP del planeta se reúnen en el encuentro anual del Foro Económico Mundial.

De acuerdo a la lista oficial del evento, este año Chile asistirá solo con siete personas, mientras que los últimos años llegó a casi 20 delegados y la representación promedio rondaba los 12 integrantes.

Es más, entre las economías grandes de la región, la delegación de Chile será la más reducida. México, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, todos tendrán una mayor presencia este año en el foro económico.

Las ausencias parten por las autoridades. El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se queda en casa para cerrar la agenda legislativa. Otro que no va es el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y un asiduo partícipe de la cita, Eric Parrado, quien decidió no ir dado que esta semana se discute Ley de Bancos en el Senado. De La Moneda, en tanto, no va nadie, aunque a la Presidenta Michelle Bachelet la invitación le habría llegado. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, tampoco asistirá.

Del mundo privado no se sabe mucho. Agustín Edwards era presencia fija, pero al cierre de esta edición este medio no pudo confirmar si su hijo Cristián, el que ahora lidera el grupo El Mercurio, dirá presente.

Nuevamente el hombre de negocios VIP chileno más influyente que aterrizará en Davos será del grupo Luksic. Eso pese a que Andrónico, el controlador de Quiñenco, decidió a última hora no ir. El máximo representante presente en la cumbre será el CEO de Antofagasta Plc, Iván Arriagada, el brazo minero del holding, que también ha asistido a Davos los últimos años.

La delegación de la región que hará más ruido será la Argentina. El grupo de delegados se compone de 17 empresarios y políticos, liderados por el propio Presidente de la nación vecina, Mauricio Macri. Ya el año pasado fueron en masa. El objetivo es convencer al mundo que inviertan allende Los Andes.