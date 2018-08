El mea culpa de Jean-Paul Luksic en temas ambientales: "Muchas veces hemos llegado tarde"

“El desarrollo de la empresa, el desarrollo territorial de una comuna y la conservación del medio ambiente no son opuestos ni contradictorios. No estamos buscando sólo que sean complementarios o que coexistan, sino que las partes entendamos que nuestro desarrollo empresarial debe aportar al desarrollo del territorio de manera integral”.

Esas fueron las palabras del Presidente del Directorio de Antofagasta PLC, Jean-Paul Luksic, durante su presentación en el seminario “Mediación de Conflictos Socio Ambientales y Acceso a La Justicia”, organizado por el Primer Tribunal Ambiental y la Universidad Alberto Hurtado, se refirió a la complicada relación de las grandes empresas con las comunidades y el entorno y en el que hizo un análisis de los costos y desafíos que representan las materias ambientales para las empresas, tomando como base la realidad de su quehacer minero.

Como dando un buen consejo matrimonial Luksic comentó que que el punto de partida de cualquier relación virtuosa con un territorio la meta "es que nuestras operaciones mantengan un desempeño de excelencia con el propósito de minimizar nuestras externalidades y en caso de haber incidentes, los gestionemos de forma oportuna, responsable, transparente y eficiente".

Luksic, quien acompañó sus palabras con un respaldo en power point, y con el tono pausado que lo caracteriza quiso hablar de lo bueno lo malo y lo feo. "Esto es bastante duro para mí en todo caso", señalo al público mientras el proyector a su lado muestra una foto con un cartel de protesta que dice: "Tranque de relave El Mauro, una amenaza para el Valle ¡Paralizenlo!". El empresario hizo referencia a los problemas que han tenido en la localidad e Caimanes. Luksic aseguró que hoy todas las relaciones con las empresas parten desde la desconfianza y donde el ambiente está crispado.

"Quizás la lección mas importante que hemos aprendido es que muchas veces hemos llegado tarde o hemos hecho malas interpretaciones. Incluso ahora mismo solemos llegar tarde a los problemas que nos plantean las comunidades", reconoció el Presidente del Directorio de Antofagasta PLC. "Se ha dicho muchas veces pero no hay que olvidarlo, Chile es un país en el que domina la desconfianza y sobre todo una desconfianza hacia el quehacer empresarial". "En este contexto hemos tardado en entender nuestro rol y como debemos actuar", agregó.

El empresario destacó que, a partir de los aprendizajes obtenidos durante su historia como empresa minera, hoy cumplir con la normativa legal es un “desde” y agregó que “la enorme brecha que hoy existe entre lo normativo y lo que es percibido como legítimo desde la óptica ciudadana, es un desafío central, que debe ser abordado por todos quienes nos encontramos en este foro. No sólo por los titulares de proyectos, no sólo por el Estado, no sólo por la sociedad civil, sino por todos nosotros”.

Los problemas de Pelambres

Luksic además se refirió a las vallas que tuvo que saltar Pelambres para establecerse a 45 km al este de la ciudad de Salamanca, Provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, en plena cordillera de Los Andes.

"En los inicios de la operación nuestra relación con el territorio transcurrió en buenos términos, pero con el correr de los años se tornó una relación cada vez más transaccional ante los problemas que surgían de la operación", señaló.

El administrador de empresas agregó que la gran mayoría de las iniciativas de desarrollo surgieron en realidad de conflictos. "El incidente operacional se convertía en un espacio transaccional que en el fondo era pagar en moneda social para dar término a un conflicto que era administrado por una mesa de trabajo, el incentivo era perverso para todos", reconoció.

Mientras nuevamente una lámina de la presentación muestra una manifestación. "MLP: el agua es un derecho humano, acata el fallo", se lee en un cartel sostenido por dos mujeres. "A la larga el conflicto se transformó en un riesgo para nuestra operación, la toma de caminos hacía fácil interrumpir el abastecimiento, hubo judicialización, tuvimos derrotas en tribunales y el resultado: el crecimiento se detuvo, la inversión se estancó durante años", dijo.

"Todo esto por un mineral con reservas para 100 años, en resumen, todo mal", finalizó Jean-Paul Luksic frente los asistentes.