Macri a lo Piñera: culpa al gobierno anterior y se victimiza para enfrentar crisis económica en Argentina

Temprano, y grabado desde la Casa Rosada en Buenos Aires, el presidente argentino, Mauricio Macri, mandó un mensaje a sus compatriotas en medio de la incertidumbre que genera la tensión cambiaria en el país.

"Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo, y lo sé porque yo también lo siento". El Mandatario, con palabras de aliento, anunció cambios en el gabinete y las esperadas medidas de un ajuste en la economía nacional.

En poco más de 25 minutos Macri anunció un plan de equilibrio fiscal que prevé una reducción drástica de su Gobierno, que de 22 miembros pasa a tener menos de la mitad, y medidas estrictas como un impuesto a las exportaciones, el que calificó de "malo, malísimo", pero necesario.

Con un semblante muy serio, el mandatario trasandino aseguró que con ello intenta dar a los mercados una señal clara de control del gasto para detener el déficit y la inflación, acelerada en los últimos días por una depreciación desmedida del peso con respecto al dólar, además de desterrar para siempre la corrupción.

“Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Pero sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar entre los que especulan para ganar una elección”, sostuvo Macri desde la sede del Ejecutivo.

El presidente, que reconoció haber hecho gala de demasiado optimismo en sus previsiones, justificó la dramática reducción de su gabinete "a menos de la mitad" por la gravedad del momento, que a su juicio exige "compactar" su equipo de gobierno más directo "para dar la respuesta más focalizada en la agenda que viene".

Por otro lado, con palabras que recuerdan a los discursos del Presidente Piñera, Macri apuntó directamente al gobierno anterior: "Recibimos un Estado que gastaba aún mucho mucho más de lo que recaudaba, no había reservas en el Banco Central, había un montón de cepos y distorsiones en la Economía. Ya en ese momento no habían los dolares para sostener al economía argentina", aseguró.

"Pero qué pasó, la euforia que generamos con el cambio, que el cambio ganara la elecciones, y haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años", agregó.

Ahora, después del discurso de Mauricio Macri, se espera que el jefe del gabinete, Marcos Peña, comunique los detalles del nuevo organigrama y los nombres que protagonizarán la nueva etapa en los distintos ministerios.