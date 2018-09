Trump amenaza con nuevos aranceles: ahora por US$267 mil millones más a productos de China

La implementación de aranceles sobre los US$ 200 mil millones a productos de China "tendrá lugar muy pronto dependiendo de lo que suceda", dijo Trump a los periodistas en Air Force One este viernes. "Odio hacer esto, pero detrás de eso hay otros US$ 267 mil millones listos para implementarse en poco tiempo si quiero".

Las acciones estadounidenses borraron las ganancias después de los comentarios de Trump, con el índice S&P 500 cayendo un 0.3 por ciento al mínimo en dos semanas a las 12:37 p.m. en Nueva York.

Las últimas amenazas a los aranceles de Trump, si sigue adelante, cubrirían con creces el valor de todos los bienes que EE. UU. adquieran de China. Según datos del gobierno estadounidense del año pasado el país importó US$ 505 mil millones de productos chinos en 2017, según muestran las cifras de la Oficina del Censo.

La administración Trump ya ha impuesto aranceles a las exportaciones chinas por un valor de 50.000 millones de dólares desde julio, lo que generó represalias inmediatas en especies de parte de Pekín. China ha dicho que se vería obligada a tomar represalias a todas las medidas arancelarias de los EE. UU., avivando las preocupaciones de que una guerra comercial cada vez más profunda podría afectar el panorama económico mundial.

Los miembros del público tenían hasta el jueves para comentar sobre el plan de la administración de imponer aranceles sobre US$ 200 mil millones de productos chinos, que van desde bicicletas y guantes de béisbol a cámaras digitales, allanando el camino para que Trump anuncie las tarifas desde el viernes.

No hay una decisión final sobre esa ronda de aranceles ya que la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. continúa "ejecutando su proceso", dijo el viernes la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Lindsay Walters.

Charlas Comerciales

La línea dura del presidente contrasta con los comentarios anteriores del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien dejó abierta la posibilidad de una solución negociada a la disputa comercial, pero dijo que China debe mostrar que está abierta a un compromiso.

Si bien la respuesta de China a las demandas de EE. UU. Ha sido insatisfactoria, Trump todavía está hablando con el presidente chino, Xi Jinping, y estaría dispuesto a una reunión en persona, dijo Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Una oportunidad podría tener lugar cuando los líderes mundiales se reúnan en la Asamblea General de la ONU en Nueva York este mes y en la cumbre del Grupo de los 20 en Argentina en noviembre, dijo.

"Nunca es demasiado tarde para hacer una buena política comercial", dijo Kudlow. "Pero diré esto: el sistema de comercio mundial está roto". Trump está "absolutamente serio" en su determinación de presionar a China para que reformule sus políticas comerciales, agregó.

Trump está obteniendo recursos de última hora de prominentes compañías de tecnología y minoristas a medida que considera si debe cumplir con su plan de aumentar los aranceles a las exportaciones chinas.

"Nunca es demasiado tarde para hacer una buena política comercial", dijo Kudlow. "Pero diré esto: el sistema de comercio mundial está roto". Trump está "absolutamente serio" en su determinación de presionar a China para que reformule sus políticas comerciales, agregó.

El jueves, Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Co. y otras compañías de tecnología enviaron una carta al representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, instando a la administración a evitar la imposición de más aranceles. Al aumentar los aranceles en los equipos de redes de telecomunicaciones, la administración aumentaría los costos de acceso a Internet y desaceleraría el despliegue de las tecnologías inalámbricas de próxima generación, dijeron las compañías.

Los fabricantes, y las pequeñas y medianas empresas en particular, no pueden ajustarse rápidamente y las tarifas impuestas hasta ahora no han llevado a ninguna concesión significativa, una coalición de la Federación Nacional de Minoristas y 150 organizaciones dijeron en comentarios separados a Lighthizer. La administración debería suspender más acciones arancelarias y dar otra oportunidad a las conversaciones para un acuerdo comercial con China, dijo.

"Los aranceles de "tit-for-tat" (represalia equivalente) son contraproducentes y hasta ahora solo han producido mayores costos para las empresas, los agricultores, los importadores, los exportadores y los consumidores estadounidenses", dijo la coalición.