Sorpresa y críticas causó entre los hinchas de Colo Colo el anuncio de que Gabriel Ruiz-Tagle, ex ministro de Piñera y quien estuvo en el cargo entre 2013 y 2014, vuelve a Pedrero.

El empresario vuelve a la presidencia de Blanco y Negro tras vencer a Aníbal Mosa. Y a partir de ahora, será el encargado de dirigir los destinos de Colo Colo.

Uno de los "emblemáticos" de la Garra Blanca, Francisco Muñoz, más conocido como "Pancho Malo", se refirió al tema y salió al paso de quienes criticaron el arribo de Ruiz-Tagle a la concesionaria que rige los destinos del club albo.

"¿Era muy malo el equipo cuando estaba Gabriel Ruiz Tagle? peleaba títulos internacionales y fue Tetracampeon, con MOSA solo vivimos en papelones", escribió el ex líder de la Garra Blanca a través de Twitter.

Además, "Pancho Malo" respondió a toda crítica señalando que Ruiz-Tagle "no tiene el prontuario" del ahora ex presidente de Blanco y Negro, y remató señalando que "les podrá gustar o no pero su gestión fue buena y es mucho mejor que el acéfalo de Mosa".