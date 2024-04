Ministra Tohá confirmó que el general Ricardo Yáñez seguirá al mando de Carabineros

La ministra del Interior, Carolina Tohá, con mayor precisión que en la jornada de ayer, confirmó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, seguirá en su cargo, aun cuando sea formalizado por el delito de omisión en la responsabilidad de mando en el marco del 18-O el próximo 7 de mayo.

“En este momento no vamos a hacer cambios en el mando de Carabineros, porque no puede haber golpes en una institución que está muy golpeada”, aseguró en el programa mesa central de Canal 13.

“Es una circunstancia muy compleja enfrentar un momento como este con un mando que está con esa otra dimensión abierta y a poco camino en la posibilidad de cambios grandes en la institución”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de que se dictaran medidas cautelares contra el general Yáñez, la ministra Tohá precisó que se están tomando las decisiones con la información disponible hasta el momento: “quiero insistir en algo, nosotros consideramos muy inconveniente esa situación. No es deseable y como gobierno nuestra norma es que la vamos a buscar evitar siempre que se pueda. Pero en este caso, no se puede. En este caso, tomar una decisión así sería muy complicado para esta institución, que hoy requiere concentrarse en recuperarse, en llevar esta investigación, en seguir adelante con su trabajo y no tener temblores institucionales ahora”, precisó

La secretaria de Estado descartó que la formalización a Yáñez no se puede considerar como un juicio a la institución por el estallido social.

“Los juicios se refieren a delitos que comenten individualmente a las personas pero todas las cosas en la vida son complejas. Todos sabemos que en esa época estuvimos en una situación muy tensa, muy extrema, y hubo un juicio a las instituciones también, pero esos juicios no son penales, son políticos, operativos, institucionales”, aseguró.

Nuevos detalles

En relación con los antecedentes del asesinato de los tres carabineros en Cañete, la ministra aportó nuevos detalles y señaló que “había disparos en el auto, pero los disparos no entraron al vehículo. Los asesinaron afuera, no sabemos en qué circunstancias. El blindaje resistió, pero en alguna circunstancia estuvieron afuera del vehículo y fueron heridos. No se sabe por qué se bajaron o la dinámica que hubo, porque en todo el trayecto, en distintos puntos hay evidencia de que hubo algún tipo de enfrentamiento” aseguró.

“Hubo llamados de alerta (133) pero probablemente fueron por los mismos disparos que se ocasionaron en ese enfrentamiento”, añadió, mencionando que “las armas de los carabineros desaparecieron, no están sus cascos tampoco”, agregó.

La ministra del Interior también manifestó que el Gobierno y el Presidente Boric analizaron con los mandos militares y de Carabineros los eventuales aportes que generaría un Estado de Sitio, y aseguró que declararlo en la región “no nos va a dar ningún elemento adicional” tras la petición de algunos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición.

Al respecto, Tohá señaló que “ayer nos estaba explicando el Jedena (Jefe de la Defensa Nacional), y Carabineros todas las medidas especiales que tomaron después de esta condena (a Héctor Llaitul) para protegerse de posibles acciones, había una alerta”.