General Yáñez y su renuncia al cargo: “yo no he tomado ninguna decisión todavía”

Luego del asesinato y quema de tres Carabineros en la comuna de Cañete, en Arauco, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en entrevista con El Mercurio, entregó algunas de sus reflexiones ante el crimen que conmocionó a la opinión pública y generó un despliege de los poderes del Estado en la zona.

También abordó el debate entre el oficialismo y la oposición en torno a si debe renunciar al cargo, ad portas de la audiencia de formalizaciones por delito de omisión de responsabilidad de mando en el marco del estallido social de octubre de 2019, que investiga la fiscal Ximena Chong.

“¿Por qué nos matan? ¿Por qué suceden estos crímenes? Porque somos la primera línea de control de la delincuencia, porque estamos en los lugares donde la gente nos necesita, porque los carabineros exponemos nuestra integridad por proteger a la ciudadanía”, expresó el general en El Mercurio.

Y agregó: “Y si alguien cree que con estos cobardes asesinatos nos van a amedrentar, pues les digo que aunque golpeados y dolidos, hoy estamos más cohesionados que nunca”, enfatizó.

Consultado por su impresión sobre la polémica política acerca de si debe permanecer en el mando o renunciar señaló que “creo que es faltarle el respeto a las familias de nuestros mártires y los Carabineros. Hoy debemos focalizarnos en encontrar a los asesinos, acompañar a las familias y contener a los nuestros”

“No es justo”

Ante su audiencia de formalización -la cual sería postergada para fines de octubre o noviembre-, la máxima autoridad de la policía uniformada señaló que “es injusto que en una situación que tuvo un carácter nacional solamente se esté buscando responsabilidad en una sola institución. Lo que sí estoy cierto es de qué Carabineros (en el estallido) hizo lo que tenía que hacer por mandato constitucional”.

“La figura del director general es la institución. Y, obviamente que la institución esté sentada frente a una imputación no es justo”, expresó la máxima autoridad de Carabineros.

Finalmente expresó destacó el apoyo del Presidente Boric y las autoridades del Estado. Según expuso Yáñez, “siempre” se ha sentido apoyado por el Presidente Gabriel Boric. “El presidente es quien me ratificó en el cargo y quien me confirma a mí como general director”, recalcó. Asimismo, aseveró que, frente a la audiencia de formalización del 7 de mayo, “yo no he tomado ninguna decisión todavía. Las decisiones se tomarán en su minuto, tal como lo señaló el presidente. La tomaré con él, sentado en su oficina o donde él lo disponga”.

“Quiero valorar la transversal disposición de las autoridades por trabajar unidos, todos, contra la delincuencia. Creo que ese es el único camino posible”, dijo.